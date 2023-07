Google rolt vanaf vandaag ’tracker alerts’ uit voor Android. Het gaat om een veiligheidsfunctie die je waarschuwt als een onbekend bluetooth-toestel overal mee naartoe reist. Dat kan een teken zijn dat iemand je stalkt.

De nieuwe functie ‘tracker alerts‘ waarschuwt Android-gebruikers als een onbekend bluetooth-apparaat constant in hen buurt is. Via de waarschuwing kan je op een map nagaan waar het toestel allemaal samen met jou heen is gereisd.

Het signaal zou namelijk kunnen wijzen op een tracking-toestel dat bluetooth gebruikt of een Apple AirTag. Dat laatste toestel bleek in het verleden al massaal te worden misbruikt om personen te volgen. Apple loste het probleem op, maar enkel voor iOS-gebruikers.

Zelf scannen en tips over vervolgstappen

Het is verder mogelijk om zelf naar trackers te scannen met je Android-toestel door de nieuwe functie. Als je na een melding het toestel niet onmiddellijk vindt, kan je een kaart raadplegen om de locatie te achterhalen of op het bluetooth-toestel een alarm laten afgaan.

Krijg je een waarschuwing over een mogelijke tracker, dan geeft de functie ook raad over vervolgstappen die je kan ondernemen. Zo zal Android informatie over het serienummer en informatie over de bezitter van het bluetooth-toestel proberen door te spelen. Verder krijg je informatie over hoe je het toestel kan uitschakelen.

Deze en andere updates voor ‘Find My Device’ werden door Google voorgesteld op Google I/O in mei. Een andere functie moet Android-gebruikers helpen in de zoektocht naar verloren spullen. Daarvoor voorzie je het voorwerp van een bluetooth-tracker en die kan vervolgens verbinding maken met je apparaat.

Google zegt de functie nu uit te stellen omwille van veiligheidsredenen: “Op dit moment hebben we de beslissing genomen om de uitrol van het Find My Device-netwerk uit te stellen totdat Apple beveiligingen voor iOS heeft geïmplementeerd.” Beide techgiganten tekenden eerder dit jaar de belofte om samen regels uit te denken voor de industrie om het probleem van stalken via bluetooth-apparaten op te lossen. Het doel is om dit uit te werken voor het einde van het jaar.