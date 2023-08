Canon waarschuwt bedrijven voor een mogelijk beveiligingsprobleem dat kan ontstaan na het weggooien van de printers. De wifi-gegevens wissen zichzelf namelijk niet, al hoort dat wel zo te zijn.

Als je besluit een Canon-printer nog door te verkopen nadat het toestel wat jaren heeft gedraaid in je bedrijf, zal je handmatig de wifi-gegevens uit de printer moeten verwijderen. Dit zou automatisch moeten verlopen tijdens het herstelproces, maar gebeurt niet door een fout in Canon-printers. Canon waarschuwt nu zelf voor de fout. Een overzicht van de printers die de fout bevatten, vind je hier.

Toegang tot je bedrijfsnetwerk

Onder de wifi-gegevens vallen de SSID, het wachtwoord voor het netwerk, het netwerktype, toegewezen IP-adres, MAC-adres en het netwerkprofiel. Verkoop je de printer door of lever je het toestel in voor reparatie, dan zijn deze gegevens voldoende om binnen te breken op je bedrijfsnetwerk. Dat geeft de mogelijkheid om data te stelen, malware te verspreiden of gedeelde documenten in te kijken.

Om de gegevens van de printer te verwijderen ga je naar de ‘Reset all’-functie, waar je de wireless LAN uitschakelt. Als de functie ontbreekt, dan vind je deze optie op de printer onder de ‘Reset LAN’-functie.