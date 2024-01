Canon is van plan om nog dit jaar een nieuw aanbod aan chipmachines te leveren. De apparatuur dient op den duur geschikt te zijn voor de productie van de meest geavanceerde processoren ter wereld, maar zou veel goedkoper en efficiënter zijn dan de dominante marktleider ASML.

“We zouden graag dit jaar of volgend jaar willen beginnen met leveren,” stelde Hiroaki Takeishi, Head of Industrial Group bij Canon, tegenover Financial Times.

Nanoimprint-lithografie (NIL) zou tot 90 procent efficiënter zijn dan EUV om chips mee te fabriceren. De technologie heeft geen lichtbron nodig op een specifieke golflengte en is daardoor potentieel goedkoper voor klanten. Daarvoor dient wel de yield rate hoog genoeg te zijn, oftewel het percentage aan levensvatbare chips dat uit een siliciumwafer gesneden kan worden. Volgens Takeishi zijn problemen op dit front “grotendeels opgelost”.

De prijs voor de apparatuur van Canon zou “één cijfer lager” zijn dan die van ASML, hoewel een exact bedrag niet wordt genoemd. Gezien de honderden miljoenen die ASML’s machines kosten, zou het hierbij dus gaan om tientallen miljoenen. Vooralsnog is dat echter speculatief.

Takeishi heeft hoge verwachtingen van de NIL-machines van Canon. “Het is een erg unieke technologie die het toestaat om de meest geavanceerde chips op een eenvoudige manier en goedkoop te maken.”

Interesse is boven verwachting

Canon positioneert de NIL-machines niet als directe concurrent voor ASML. Toch gelden de apparaten van het Veldhovense bedrijf als een gigantische kostenpost voor chipfabrikanten en kan het ellenlang duren voordat een machine geleverd wordt. Er is dus ruimte voor Canon om door te breken als goedkoper alternatief.

Hoofd van Canon’s financiële afdeling Minoru Asada zei dat er een grotere reactie vanuit de chipindustrie kwam “dan we hadden verwacht,” bericht Reuters. Ook het bestaande aanbod aan oudere chipmachines zit overigens in de lift, met een verwachting dat er 247 lithografie-apparatuur wordt verkocht in 2024 tegenover 187 in 2023.

Eerst richten op geheugen

De NIL-technologie van Canon is door te voeren tot processen op 2 nanometer, dat naar verwachting in de tweede helft van 2025 het levenslicht zal zien. Wel beginnen deze machines bij 5 nanometer, dat in 2022 voor massaproductie debuteerde. Voor de allernieuwste chips zijn er momenteel geen alternatieven voor ASML en ook Canon zal dat dit jaar niet veranderen.

Canon zal eerst met klanten een proef doen met enkele machines om de vatbaarheid van de technologie te bewijzen. Dat zal men doen met fabrikanten van 3D NAND-flash-geheugen. Wel voorziet het Japanse bedrijf enkele frictie omdat alle geavanceerde chipprocessen zich richten op EUV. Zelfs met die waarschuwing is de belofte van Canon groot. Als NIL inmiddels productiegereed is, is het bedrijf perfect gepositioneerd om daarvan te profiteren.

