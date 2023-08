In 2021 zijn ruim tweeduizend Nederlandse bedrijven door ransomware getroffen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kleinere bedrijven hebben vaak de meeste problemen.

Volgens het CBS ging het bij de ruim tweeduizend getroffen bedrijven vaker om grote bedrijven in plaats van kleinere bedrijven. Ongeveer 4 procent van bedrijven met 250 werknemers of meer kreeg in 2021 te maken met een ransomware-aanval. Bedrijven met twee tot tien medewerkers kregen slechts in 0,5 procent met een dergelijke aanval te maken.

Wel constateren de statistici dat ZZP’ers met 4.000 gevallen de meest getroffen groep slachtoffers waren. Dit is ongeveer 0,3 procent van het totaal aantal ZZP’ers in Nederland.

Kleine bedrijven betalen vaker losgeld

Het CBS keek ook of bedrijven losgeld betaalden bij een ransomware-aanval. Gemiddeld betaalde 11 procent van de getroffen bedrijven losgeld. Vooral kleinere bedrijven waren eerder geneigd losgeld te betalen dan grotere. In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf

Het betalen van losgeld leverde niet altijd het gewenste resultaat op. In meer dan de helft van de gerapporteerde gevallen werden de gegijzelde data niet of nauwelijks vrijgegeven. Dit gebeurde vooral vaker bij kleine bedrijven.

Nog eens 38 procent van de bedrijven geeft aan dat zij bij hun ransomware-aanval andere kosten hebben gemaakt dan het betalen van losgeld. Denk aan het vervangen van ICT-systemen of het inhuren van ICT-specialisten.

Ook leden bedrijven soms omzetverlies, doordat zij door de aanval niet volledig konden functioneren. Verder schakelde 39 procent de hulp in van een cybersecuritybedrijf en 13 procent (ook) van de politie.