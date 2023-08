Check Point koopt Security Service Edge (SSE)-specialist Perimeter voor een bedrag van rond de 446 miljoen euro (490 miljoen dollar). Een koopje, vinden experts. Hiermee breidt het bedrijf de eigen security-expertise uit en wil het klanten nog meer veilige toegang bieden voor onder meer werken op afstand, verspreide locaties, cloudomgevingen, datacenters en het internet.

Met de overname slaat Check Point een dubbelslag. In een de eerste plaats neemt het een concurrent over en anderszins slaagt de securityspecialist erin zijn portfolio van SSE-oplossingen en -diensten verder uit te breiden.

Opmerkelijk is wel de (lage) overnameprijs. Volgens experts zou door diverse investeringen in Perimeter in vooral 2022 de waarde van het bedrijf rond de 910.000 euro (1 miljard dollar) liggen. De SSE-specialist heeft wereldwijd 3.000 klanten.

SSE-portfolio

Perimeter biedt SSE-oplossingen en -diensten die cloudgebaseerde en on-devicebescherming combineren. Denk daarbij onder meer aan Zero Trust Access (ZTA), full mesh-connectiviteit tussen eindgebruikers, werklocaties en applicaties.

Op deze manier kunnen eindgebruikers profiteren van snelle en veilige internetverbindingen, ongeacht waar zij zich bevinden. Bovendien biedt het bescherming tegen inbreuken op de cloud. Daarnaast kunnen de oplossingen van Perimeter zonder probleem binnen korte tijd worden uitgerold en zijn ze makkelijk in gebruik.

Toevoeging aan Infinity-architectuur

Check Point is van plan de technologie van de overgenomen SSE-specialist te integreren in zijn eigen Infinity-architectuur. Hiermee wil de securityspecialist voortbouwen op zijn strategie voor het bouwen van meer ‘unified’ securitydiensten die niet alleen netwerkomgevingen omvatten, maar ook cloudomgevingen en remote-gebruikers.

De deal moet later dit kwartaal zijn beslag krijgen.

Lees meer: Check Point komt met Infinity Total Protection, een security-consumptiemodel