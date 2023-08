SentinelOne kijkt samen met investeringsbank Qatalyst Partners naar een mogelijke verkoop. Sinds de opleving die techbedrijven beleefden tijdens de pandemie, heeft het securitybedrijf 80 procent van zijn waarde verloren.

Momenteel wordt de marktwaarde ingeschat op grofweg 5 miljard dollar. Toch lijkt in de aanvankelijke gesprekken met geïnteresseerden nog niet het bedrag genoemd te zijn waar de SentinelOne-directie op zit te wachten.

Reuters sprak met verschillende ingewijden, maar ontving vooralsnog geen reactie vanuit SentinelOne of Qatalyst.

Lage prijzen ten koste van winst

SentinelOne biedt het Singularity-platform en is van oudsher een endpoint-specialist. Echter heeft het bedrijf dit aanbod almaar uitgebreid sinds 2013. Zo heeft het een modulair platform opgebouwd dat schaalbaar is en allerlei security-vraagstukken samenvat. Binnen de eigen XDR-oplossing kan het alles van cloud workloads tot endpoints in de gaten houden. Het integreert de endpoint-oplossingen ook met bijvoorbeeld Cisco XDR.

Lees ook: SentinelOne is de flight recorder voor bescherming van endpoints

Wat deze partij onder andere onderscheidt zijn de vooralsnog lage prijzen, waardoor het lastig is om winst te boeken. Ook moest het de verwachtingen voor de jaarlijkste omzetgroei naar beneden bijstellen en ontsloeg het 5 procent van het eigen personeel.

Ondanks deze tegenslagen zijn de financiële analisten van Morgan Stanley redelijk positief over de toekomst. De intrinsieke waarde van SentinelOne zou veel hoger liggen dan wat de huidige markt ervan maakt. Gezien de aanhoudende prominentie van hybride werk zal het beschermen van endpoints in de toekomst alleen maar belangrijker worden, waardoor SentinelOne (zeker in combinatie met de partnerships die het in huis heeft) reden heeft om optimistisch te blijven.

Tip: SentinelOne en Netskope beschermen samen van endpoint tot cloud