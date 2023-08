Paramount is het slachtoffer geworden van een hack. Hackers kregen hierdoor toegang tot persoonlijke gegevens.

Het Amerikaanse mediahuis Paramount bevestigt een datalek. Getroffen personen werden via een officiële brief, die ondertekend werd door Brian Keane, EVP van Nickelodeon Animation Studio, al op de hoogte gesteld. “De persoonlijke gegevens kunnen uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer of ander door de overheid uitgegeven identificatienummer (zoals rijbewijsnummer of paspoortnummer) en informatie met betrekking tot uw relatie met Paramount omvatten, stellen we op basis van ons onderzoek.”

De cyberaanval vond plaats tussen mei en juni 2023. Hackers drongen toen binnen in de mediasystemen van het bedrijf. De exacte datum is niet bekend, doordat het hack pas later werd ontdekt. Paramount zette de gehackte systemen toen in isolatie en startte in samenwerking met een cybersecurity-expert een onderzoek naar het incident.

Paramount biedt identiteitsbescherming

Via de officiële kanalen werd verder geen informatie bekendgemaakt. BleepingComputer verkreeg verdere informatie waaruit blijkt dat de omvang van het datalek eerder beperkt is: “De persoonlijke gegevens van minder dan 100 personen zijn mogelijk toegankelijk voor de onbevoegde partij en deze personen en de relevante autoriteiten zijn hiervan op de hoogte gesteld.”

Het blijft onbekend of er persoonsgegevens van medewerkers of juist van klanten van de streamingsdienst Paramount Plus werden gestolen. Getroffen personen krijgen in ieder geval twee jaar identiteits- en kredietbescherming van het bedrijf. De combinatie van gegevens geeft hackers namelijk de middelen om beide zaken uit te voeren, naast andere zaken zoals het versturen van gerichte phishingberichten.

Het mediahuis ondernam tot slot maatregelen om de cybersecurity te versterken. Op deze manier hoopt Paramount hacks in de toekomst te kunnen voorkomen.

