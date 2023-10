Boeing onderzoekt welke data door de ransomwarebende LockBit 3.0 is buitgemaakt. Die groep claimde dat het gegevens van de systemen van de grote vliegtuigfabrikant in bezit had, schrijft Reuters. Het zou hierbij gaan om een ‘enorme’ hoeveelheid aan data.

Volgens Reuters hebben de hackers van LockBit 3.0 Boeing een ultimatum tot 2 november gestuurd om te betalen. Gebeurt dat niet, dan zou de bende een ‘enorme hoeveelheid’ aan gevoelige data online zetten. Op dit moment worden nog geen voorbeelden van deze data gedeeld, maar dat kan veranderen na de betreffende datum, geven de hackers aan.

Onderzoek Boeing

In een reactie aan Reuters geeft Boeing aan dat het de claim onderzoekt. Meer commentaar heeft de vliegtuigfabrikant tot nu toe niet gegeven.

LockBit 3.0 heeft niet bekend gemaakt hoeveel data het van Boeing zou hebben buitgemaakt. Ook het losgeldbedrag is niet bekend gemaakt. De ransomware-hackers waren ook niet bereikbaar voor een commentaar.

Meest agressieve ransomware-bende

LockBit 3.0 is dit jaar de meest agressieve ransomware-bende. Alleen al in het afgelopen derde kwartaal van dit jaar was de bende verantwoordelijk voor 79 aanvallen van de record 514 geregistreerde ransomware-aanvallen, berekende de NCC Group onlangs.

