Een cybercrimineel is tot vier jaar celstraf veroordeeld. De man zette ransomware-software in van LockBit en was betrokken in de activiteiten van de ransomwaregroep.

Een sleutelfiguur van de LockBit-ransomwaregroep is veroordeeld tot vier jaar celstraf, dat meldt de Canadese zender CTV News. Een rechter in de provincie Ontario besloot over het lot van de cybercrimineel Mikhail Vasiliev.

De rechtszaak handelde niet over de recente arrestaties die werden uitgevoerd in het kader van de operatie van de FBI en Europol. De man werd in november 2022 namelijk al opgepakt.

100 miljoen dollar buitgemaakt

Vasiliev wordt verdacht van betrokkenheid in meer dan duizend cyberaanvallen. Deze operaties zouden een losgeldbedrag van meer dan 100 miljoen dollar hebben opgebracht.

De aanvallen vonden in een betrekkelijk korte periode plaats. Vasiliev werd volgens zijn advocaat een hacker tijdens de eerste lockdown gedurende de corona-pandemie in de lente van 2020. Anderhalf jaar later werd hij al gearresteerd.

860.000 dollar terugbetalen

Bijkomend op de celstraf van vier jaar krijgt de veroordeelde een boete van 860.000 dollar opgelegd. Dat bedrag is de schadevergoeding voor de Canadese slachtoffers. Vasiliev staat later in Amerika nog terecht voor deze cybercriminele feiten en kan daar bijkomende straf ontvangen.

De ransomware-groep zet zijn activiteiten ook vandaag nog gewoon door. LockBit is marktleider in Ransomware-as-a-Service (RaaS). Dit houdt in dat de groep zorgt voor de tools om een cyberaanval uit te voeren en een website om het slachtoffer publiekelijk op af te persen.

Tip! LockBit keert terug met bijgewerkte encryptors en nieuwe servers