Nieuw onderzoek van Kaseya voorspelt de prioriteit van het mkb in 2024. Op IT-vlak zullen bedrijven vooral inzetten op het consolideren van vendoren, het uitbreiden van het serviceportfolio, het omarmen van cloudmigratie en het aanpakken van securityzorgen.

Het onderzoek keek vooral naar wat managed service providers (MSP’s), mkb’ers en middelgrote bedrijven (MME’s) de komende twaalf maanden kunnen verwachten. “Met een omzet- en concurrentietoename en een focus op de behoefte aan een superieure customer experience, staan MSP’s vooraan om hun klanten succesvol te maken”, licht Holly Pateman, Kaseya’s SVP of Product Marketing, toe.

Volgens de onderzoeksresultaten heeft de MSP-industrie dit jaar aanzienlijke groei doorgemaakt, ondanks de uitdagende economische omstandigheden. Bijna tweederde van de Europese MSP’s zag de omzet jaar-op-jaar toenemen. Onder hen zag 37 procent zelfs een omzetgroei van meer dan 10 procent. Tegelijkertijd beschouwen MSP’s concurrentie als hun grootste uitdaging. Momenteel noemt 35 procent van de MSP’s dit als de grootste uitdaging, terwijl dat percentage vorig jaar nog op 29 lag.

Mkb’ers en middelgrote bedrijven

Interessant is dat Kaseya met het onderzoek ook heeft vastgesteld waar IT’ers in het komende jaar hun prioriteiten leggen. Vendorconsolidatie scoort op dit vlak hoog. 84 procent van de IT’ers geeft namelijk aan dat ze minder leveranciers willen gebruiken om aan hun technologische behoeften te voldoen. Dit voornemen hadden ze ook in 2022, toen nog 64 procent de voorkeur gaf aan consolidatie. Kaseya ziet in het verminderen van leveranciers een voordeel voor een gestroomlijnde supply chain, verbeterde procurement, levering, implementatie en asset management.

Als gekeken wordt naar welke diensten mkb’ers en MME’s de komende twaalf maanden toe willen voegen, dan scoren collaboration software, BI- en analytics-software en incident response and forensics hoog.

Kaseya heeft ook cijfers verzameld over de plannen rond cloudmigratie. Naar schatting ziet de helft van de MSP’s dat 50 procent of meer van hun klanten workloads naar de cloud verplaatsen. Bedrijven kiezen vooral voor het omarmen van Infrastructure as a Service en het migreren van databases en e-mailservers naar de cloud.

Tot slot ziet Kaseya opmerkelijke ontwikkelingen rond security bij mkb’ers en middelgrote bedrijven. Zo maken 28 procent van de MSP’s zich zorgen over het gebrek aan zorgen van klanten over cyberrisico’s. Volgens Kaseya is hier een grote rol weggelegd voor MSP’s, om mkb’ers en MME’s goed in te lichten.

Tip: Cybersecurity in 2023: is het vijf voor of vijf over twaalf?