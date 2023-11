IT Infra Talents zal in januari en februari 2024 twee NIS2-trainingen verzorgen om professionals voor te bereiden op de wetgeving die op 12 oktober 2024 van kracht wordt.

De 3-daagse cursussen zijn ontworpen voor consultants, security officers en kwaliteitsmedewerkers met verantwoordelijkheid voor security. De training richt zich op de ins en outs van NIS2 en benadrukt de valkuilen die vermeden moeten worden. Daarnaast behandelt de training de doelstellingen en cruciale aandachtspunten binnen het NIS2-landschap.

Cursisten krijgen inzicht in de achtergrond en toepassing van de richtlijn. Ze maken ook kennis met praktische tools en methodologieën die direct kunnen worden toegepast. IT Infra Talents biedt ook ruimte voor interactie door cursisten in groepen te laten werken, met als doel ervaringen en tips met elkaar te delen.

De cursussen worden georganiseerd op drie avonden in januari en februari, op het pand van moederorganisatie House of Talents aan de Orteliuslaan in Utrecht. De trainingsdata zijn 8 januari, 15 januari en 30 januari, en 19 februari, 20 februari en 21 februari.

Gecertificeerde NIS2-implementer

De organisatie geeft aan dat de cursussen georganiseerd worden door “de enige PECB-trainer in Nederland die mag opleiden tot ‘lead implementer’ in de NIS2-richtlijn”: securityexpert Jos Maas. “Deze goed opgezette trainingen geven je concrete handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan om te voldoen aan de NIS2-richtlijn”, aldus Maas.

Met de NIS2-trainingen in Utrecht krijgen professionals dus nieuwe mogelijkheden om vroegtijdig gecertificeerd NIS2-implementer te worden.

