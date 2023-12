Google werkt aan de veiligheid van browser Chrome voor de desktop. De functie is voornamelijk bezig met het scannen op dreigingen, maar laat de verdere acties wel over aan de gebruiker van de browser.

De meest recente update voor Chrome voegt de functie ‘Safety Check’ toe aan de browser. Deze functie draait altijd in de achtergrond en gaat op zoek naar veiligheidsrisico’s. Zo controleert het of het wachtwoord dat de gebruiker opgeeft ergens gelekt is en krijgen extensies een security-controle op malware.

Geen desktop

Er zitten wel enkele kanttekeningen aan de beloofde verbeterde veiligheid van Google. Zo is de functie enkel beschikbaar op desktop. Alle interactie tussen Chrome en webgebruikers via mobiel wordt dus niet gecontroleerd. Dat terwijl de webbrowser van Google veruit de populairste mobiele browser is. De meest recente cijfers van Statcounter wijzen op een aandeel van 64,52 procent.

De aankondiging wijst niet uit of daar in de toekomst verandering in komt. Dat lijkt wel een aanneembare mogelijkheid, aangezien eerder dit jaar aangekondigde veiligheidsfuncties ook in eerste instantie alleen naar de desktop komen om later uit te breiden naar iOS en Android.

Meldingen zitten verstopt

Bij de groep desktop-gebruikers die de betere veiligheid wel moeten krijgen, hangt de mate van verbeterde veiligheid nog altijd af van de gebruiker zelf. Safety Check scant op drieigingen en stuurt wel een melding als er iets niet pluis is, maar het is aan de gebruiker om die melding niet gewoon te negeren.

Dat negeren gaat overigens erg eenvoudig want de meldingen zitten verstopt onder de drie puntjes in de rechterbovenhoek in de Chrome-browser. Omwille van een gebrek aan kennis of tijd, komt er in de praktijk vaak weinig van de aanbevolen acties terecht.

Bron: Google

Locatie-rechten automatisch terugtrekken na inactiviteit

Safety Check heeft ook een onderdeel dat wel automatisch handelt. Hier gaat het om toestemmingen aan websites die de gebruiker in het verleden heeft gegeven, maar waar die specifieke websites al lange tijd niet meer bezocht worden. Het voorkomt dat websites nog locatie-rechten of microfoon-rechten behouden die al lange tijd geleden werden uitgedeeld.

Verder maakt de functie websites minder opdringerig. Zo zal het bekijken met welke websites de gebruiker weinig interactie heeft, maar wel veel meldingen van krijgt. Voor deze websites wordt het als gebruiker eenvoudiger om de meldingen uit te schakelen.

Safety Check belooft dus veel op vlak van veiligheid. Maar we schatten de kansen klein in dat het deze beloftes waarmaakt voor de wachtwoordveiligheid en bescherming tegen malware. Alleen de acties waar Google zelf het heft in handen neemt, zijn natuurlijk een goede vooruitgang.