Zeventien Belgen kregen gisteren een celstraf gaande van één tot vijf jaar opgelegd, omdat zij deel uitmaakten van een phishingbende. De bende voerde de praktijken uit over sms. Zij lokten hun slachtoffers door zich voor te doen als itsme.

In de Mechelse correctionele rechtbank stonden gisteren zeventien mensen terecht voor phishing-praktijken. Zij werden hiervoor veroordeeld en kregen celstraffen en een geldboete van 250.000 euro opgelegd. Dit geld is bestemd voor de slachtoffers van de phishingbende.

Onder de veroordeelden zaten ook de leiders van de bende. Het ging om twee broers uit het Antwerpse Wuustwezel, net over de grens van Nederland. Zij kregen beide een celstraf van vijf jaar opgelegd. De bende bleek bovendien een werkelijk familiebedrijf te zijn, want ook de zus en de moeder van deze spilfiguren waren betrokken in de handelingen van de bende. De andere celstraffen lopen van één jaar tot drie jaar en vier maanden. Drie personen krijgen een werkstraf.

Phishing in naam van itsme

De bende opereerden via sms’jes, waar ook regelmatig naar wordt verwezen met de term smishing. Ontvangers werden via deze berichten ingelicht dat het itsme-account was geblokkeerd. Itsme is een applicatie waarmee gebruikers hun identiteit kunnen identificeren om in te loggen bij sterk beveiligde diensten, zoals overheidsdiensten en om grote bankoverschrijvingen goed te keuren.

De sms bevatte een link om het zogezegd geblokkeerde account opnieuw vrij te krijgen. De link stuurde de ontvangers echter naar een frauduleuze website en zo kon de bende toegang krijgen tot de bankgegevens van de slachtoffers.

Toevallige vondst

Het onderzoek naar de bende loopt al sinds 2021 toen de auto van één van de broers werd gecontroleerd. Bij dit onderzoek nam de politie de smartphone van deze persoon in beslag en zo kwamen de phishingpraktijken aan het licht. De bende zou duizende euro’s van hun slachtoffers stelen.

