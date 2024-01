Apple heeft iOS 17.3 algemeen beschikbaar gemaakt. Onder meer bevat de laatste update van het mobiele OS de nieuwe security-feature onder de naam Stolen Device Protection. Deze functionaliteit beschermt gegevens in iCloud en op het apparaat in kwestie tegen diefstal.

De release van iOS 17.3 bevat onder meer een nieuwe security-feature die moet voorkomen dat dieven direct de iCloud-data en persoonlijke gegevens, zoals bank- of e-mailinformatie, van een gestolen iPhone kunnen halen.

De feature Stolen Device Protection verplicht nu een biometrisch gegeven, zoals een vingerafdruk of een Face ID, voor het bekijken van opgeslagen wachtwoorden of het toevoegen van een nieuwe Apple Card.

Overige eigenschappen Stolen Device Protection

Daarnaast introduceert de nieuwe security-feature ook een pauze-periode tussen bepaalde sensitieve handelingen. Zo wordt het veranderen van het Apple ID-wachtwoord of de toegangscode voor de iPhone aan banden gelegd.

Hiermee wil Apple verzekeren dat de handelingen daadwerkelijk door de echte bezitter van het toestel worden uitgevoerd. Gebruikers hoeven alleen deze acties uit te voeren als zij zich in niet-vertrouwde omgevingen bevinden, dus niet thuis of op kantoor.

De Stolen Device Protection-functionaliteit kan worden aangezet via de instellingen waar ook Face ID en Passcodes kunnen worden aangezet en aangepast.

Playlist-functionaliteit

Met de release van iOS 17.3 zijn daarnaast ook nog andere functionaliteiten en diverse bug fixes doorgevoerd. Zo kunnen iPhone-gebruikers via deze laatste iOS-update nu ‘collaborative’ playlists in Apple Music aanmaken voor apparaten met iOS 17.3 of macOS Sonoma 14.3.

Apple heeft ook security-fixes uitgebracht voor de iOS-versies 9, 15 en 16.

