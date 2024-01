Apple heeft de voorwaarden voor alternatieve betalingsmethoden voor de Amerikaanse variant van de App Store versoepeld. Ontwikkelaars moeten hiervoor wel een hoog bedrag afdragen voor het verwerken van deze betalingsprocessen.

Apple heeft de voorwaarden voor alternatieve betalingsmethoden in de Amerikaanse App Store aangepast. Dit doet men naar aanleiding van het rechterlijk besluit in een antitrust-zaak aangespand door Epic Games. Naast het betaalplatform van de techgigant zelf kunnen ontwikkelaars hun klanten nu ook hun eigen betalingsmogelijkheden aanbieden in hun apps.

Wel moeten de ontwikkelaars hierbij eindgebruikers de keuze geven welk platform zij willen gebruiken bij in-app aankopen: dat van de ontwikkelaar of het platform van Apple zelf.

De aankondiging van Apple komt nadat eerder deze week het Amerikaanse Hooggerechtshof een hoger beroep van Epic Games na een eerdere uitspraak, waarin Apple wél gelijk kreeg, niet-ontvankelijk verklaarde. De aanpassingen die de rechter aan Apple oplegde, zijn daarom per direct geldend.

Adders onder het gras

Hoewel de aankondiging van Apple goed nieuws lijkt, schuilt er echter een groot aantal adders onder het gras. Om het gebruik van alternatieve betalingsmethoden mogelijk te maken, moeten app-ontwikkelaars eerst toestemming aan Apple vragen.

Daarnaast moeten ontwikkelaars die in-app-processen via een andere platformaanbieder laten verlopen, een commissie van maar liefst 27 procent aan de techgigant afdragen. Dit bedrag gaat naar 12 procent als de ontwikkelaars zich aanmelden bij het SMB-programma van Apple.

Het verlaagde percentage van 12 procent geldt ook voor die ontwikkelaars die automatisch app-abonnementen verlengen voor die abonnementen die langer dan twee jaar actief zijn.

Technische vereisten en disclaimer

Apple heeft ook een lijst van technische vereisten voor het aanbieden van betalingsdiensten van derden opgesteld. Links naar deze betaalmethoden moeten verplicht in de standaard browser openen en niet in de app zelf. Ook mogen ontwikkelaars links niet redirecten of op andere manier tussenbeide komen.

Verder krijgen eindgebruikers van apps die hun in-app-aankopen via een ander platform afhandelen een disclaimer te zien waarin Apple zich niet verantwoordelijk stelt voor de privacy en security rondom deze specifieke aankopen. Ook geeft Apple aan dat het de gegeven prijzen en promoties van deze ontwikkelaars niet kan verifiëren.

Reactie Epic Games negatief

In een reactie stelt Epic Games dat Apple met de fee het nog steeds ontwikkelaars zeer moeilijk wil maken alternatieve betalingsmethoden aan te bieden. Ook door technische vereisten te stellen, zou Apple dit gebruik willen bemoeilijken. Epic Games kondigt aan weer naar de rechter te stappen.

