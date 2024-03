Google verbetert de bescherming tegen phishing en malware voor Chrome-gebruikers. Websites worden voortaan real-time gecontroleerd. Dat is nodig nadat Google ondervond dat kwaadaardige websites gemiddeld tien minuten bestaan.

Een update aan de Safe Browsing-functie, gelanceerd in 2005, moet Chrome-gebruikers beter beschermen tegen de phishing-praktijken van cybercriminelen. Hackers waren de functie te slim af door de snelheid van hun operaties te verhogen. De browser past zich nu aan op deze nieuwe realiteit.

Hackers waren controle te slim af

Google controleerde in het verleden of de website die een gebruiker wil bezoeken, stond in een lijst van schadelijke URL’s. Deze lijst draaide lokaal op het toestel van de gebruiker. Ieder half uur tot uur kreeg de lijst een update.

Hackers speelden hierop in door een malafide website gemiddeld slechts tien minuten te laten bestaan. Dit zorgde ervoor dat de lijst van schadelijke URL’s erg snel verouderd was.

Door de update zal de controle nu plaatsvinden op basis van een lijst die real-time updates ontvangt. Chrome-gebruikers moeten zo beter beschermd worden tegen schadelijke websites die er mogelijke legitiem uitzien, maar wel worden gedraaid door hackers om inloggegevens van gebruikers te verzamelen via phishingpagina’s of om malware te verspreiden. Volgens Google helpt de update 25 procent meer phishing-pogingen te blokkeren.

Later naar Android

De functie is beschikbaar via de browser voor desktop. Later deze maand komt de upgrade ook naar Android. De verbeterde functie komt standaard beschikbaar.

Gebruikers kunnen in de instellingen kiezen om zich aan te melden voor de Enhanced Safe Browsing-functie. De browser waarschuwt gebruikers dan als ze een website bezoeken die potentieel gevaarlijk is, maar nog niet bekend is op de lijst van schadelijke URL’s. De opt-in stuurt gebruikers verder onmiddellijk een waarschuwing als een wachtwoord dat ze gebruiken ergens werd gelekt. In de standaard-functie zijn deze waarschuwingen een optie die geactiveerd dient te worden.

