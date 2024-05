Het Fedora Project waarschuwt gebruikers die nog steeds met Fedora Linux 38 werken dat ze het bijna zonder verdere security-upgrades moeten stellen. Gebruikers die nog met deze verouderde versie werken van de Linux-distributie, krijgen de aansporing te upgraden naar versie 39 of 40 omdat de ondersteuning voor versie 38 op 21 mei eindigt.

Fedora noemt geen specifieke dreiging, maar meent dat gebruikers zich kwetsbaar maken als ze niet naar een nieuwere versie upgraden, blijkt uit een post van een lid van het Packaging Team op het Fedora-discussieforum.

Gebruikers kunnen upgraden naar Fedora 39, maar ook meteen de sprong maken naar versie 40. Fedora 39 krijgt nog ongeveer een maand na de lancering van Fedora 41 ondersteuning. Versie 41 komt half oktober uit, dus dat betekent voor versie 39 support tot medio november.

Fedora Linux is één van de bekendere Linux- distributies, met ongeveer elk half jaar een nieuwe release en bijbehorende software-updates. Dit lijkt enigszins op de Ubuntu-methode.

Blijven gebruiken betekent meer risico

Zoals met elk besturingssysteem komt er ook bij Fedora-versies een moment in hun levenscyclus waarop ze uiteindelijk geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Gewoonlijk eindigt die ondersteuning in het geval van Fedora een maand na de release van de versie die twee iteraties verder is.

Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om Fedora 38 te blijven gebruiken, maar het gebrek aan nieuwe beveiligingsupdates brengt in dat geval steeds meer risico’s met zich mee, in het bijzonder qua browserbeveiliging omdat deze vaker doelwit is van kwaadwillende actoren dan het systeem zelf.

Het upgradeproces voor Fedora is bijzonder eenvoudig: gebruikers kunnen naar de Software-applicatie navigeren, naar de Updates-tab gaan en alle beschikbare updates toepassen. Met een beetje snelle internetverbinding is dat zo gepiept.

Fedora’s relatie met Red Hat

Fedora is een community-driven Linux-distributie die zich ‘upstream’ bevindt van Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De eerste kent een breed scala aan toepassingsmogelijkheden, terwijl RHEL zich richt op enterprise-gebruik met een reeks aan certificeringen voor verschillende platforms waarop het kan draaien.

Hoewel beide distro’s gratis zijn, biedt Red Hat verregaande ondersteuning via betaalde abonnementen. Fedora is daarmee de experimenteertuin, met veel nieuwe tech en updates kort na elkaar, terwijl de focus bij RHEL ligt op betrouwbaarheid en stabiliteit.

Lees ook: Red Hat past Enterprise Linux aan voor AI