Na wereldwijde CrowdStrike-storing starten systemen weer langzaam op

CrowdStrike heeft de oorzaak van de storing aangepakt. “Het probleem is geïdentificeerd, geïsoleerd en er is een oplossing geïmplementeerd”, verklaart het securitybedrijf. Het kan echter nog even duren voordat alle getroffen systemen hersteld zijn.

In gesprek met NBC heeft CrowdStrike-CEO George Kurtz een update gegeven. “Het kan even duren voordat sommige systemen zich automatisch herstellen”, aldus Kurtz. “Veel van de klanten zijn het systeem opnieuw aan het opstarten, en het komt eraan; het zal operationeel zijn omdat we het aan onze kant hebben gerepareerd.”

De storing werd veroorzaakt door een foutieve update, waardoor wereldwijd verschillende systemen plat kwamen te liggen. In Nederland ondervonden onder meer het UWV, een ziekenhuis in Emmen en Schiphol hinder. Daar start men nu de activiteiten weer op.

Vliegverkeer

De verstoring zorgde vooral op Schiphol voor veel commotie. Vluchten werden uitgesteld en geannuleerd. Vanwege de vakantieperiode kon de storing eigenlijk niet op een slechter moment komen; de luchthaven heeft precies op dit moment van het jaar te maken met de drukste dagen. Inmiddels worden de systemen op Schiphol weer opgestart, maar de drukte is nog altijd enorm.

“Samen met luchtvaartmaatschappijen werken we hard om alle reizigers zo snel mogelijk op de plek van hun bestemming te krijgen. We raden reizigers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij en hun actuele vluchtinformatie in de gaten te houden”, geeft Schiphol aan.

