GitLab onderzoekt verkoop, Datadog geïnteresseerd

GitLab onderzoekt de mogelijkheid om zichzelf te verkopen. Er zou interesse zijn vanuit concurrenten uit de markt voor een overname. Datadog wordt hier bij naam genoemd.

Datadog zou interesse hebben in een overname van GitLab. De aanbieder van software-ontwikkelingstools in de cloud ging met die interesse aan de slag om een verkoopproces voor te bereiden. Datadog zou overigens niet het enige bedrijf zijn dat interesse heeft in een overname, maar wordt door Reuters wel als enige bij naam genoemd. Reuters vernam de informatie via gesprekken met anoniemen bronnen.

Marktwaarde van 8 miljard dollar

Over een mogelijke deal kan nog geen zekerheid worden gegeven en een overname zal de komende dagen niet worden aangekondigd. GitLab zou voor een overname zichzelf opnieuw privaat moeten maken. De marktwaarde van het bedrijf wordt geschat op 8 miljard dollar. 22,2 procent van de aandelen zijn in handen van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Ongeveer 45 procent is in handen gebleven van mede-oprichter en CEO, Sid Sijbrandij.

In het verleden gaf GitLab al aan moeilijkheden te ondervinden bij het aanbieden van een competitief aanbod op vlak van prijs. Rechtstreeks concurrent GitHub kan een scherper aanbod neerzetten doordat het volledig in handen is van Microsoft.

Aanbod voor cloud-apps vervolledigen

Een overname van GitLab zou het aanbod van Datadog veder vervolledigen. Beide zijn actief in cloud-tools en bieden een deel van een pakket aan voor ontwikkelaars. Meer specifiek handelen de partijen in het domein van DevSecOps. GitLab brengt tools op de markt voor ontwikkelaars en het opvolgen van de software development cycle, waar Datadog een aanbod heeft voor het meten van de applicatie-prestaties.

Lees ook: Datadog wil met hoge cloud efficiency de show stelen