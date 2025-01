Microsoft geeft voorproefje van Windows AI Search: zoeken in normale taal

Microsoft test momenteel Windows AI Search.Gebruikers kunnen in alledaagse taal hun eigen bestandsmappen doorzoeken. Deze functie is nu in previewvorm beschikbaar op Copilot+ pc’s met Snapdragon-chips. Mogelijk volgt later een uitrol naar OneDrive-bestanden.

Microsoft heeft na een lange aanloop de testfase geopend voor de nieuwe AI-zoekfunctie. Het was al in oktober bekend. Windows AI Search stelt gebruikers in staat om lokale bestanden te zoeken op basis van alledaagse taal. Omdat het momenteel alleen werkt op Copilot+ pc’s met Snapdragon-chips, is het publiek echter zeer beperkt.

Beperkingen genoeg

Er zijn ook andere limitaties voor de huidige variant van Windows AI Search. Alleen instellingen binnen het besturingssysteem en bestanden met specifieke afbeeldings- en tekstformaten, zoals JPEG’s en PDF’s, worden ondersteund. De feature lijkt op wat er mogelijk is met Google Photos, waarbij gebruikers tevens vrij creatief kunnen zijn met hun zoekopdrachten.

De functie is beschikbaar in de nieuwste Windows 11 Insider build (26120.2992) voor Dev-kanaalgebruikers. Zoals gezegd draait deze build alleen op Snapdragon-aangedreven Copilot+ pc’s. Gebruikers met x86-pc’s op basis van Intel- en AMD-chips zullen nog even moeten wachten.

Uitbreiding naar OneDrive

Microsoft is van plan om Windows AI Search ook uit te breiden naar bestanden die zijn opgeslagen in cloudservices zoals OneDrive. Dit zou de zoekervaring aanzienlijk kunnen verbeteren voor gebruikers die veel met clouddiensten werken.

Naast de AI-zoekfunctie heeft Microsoft ook een nieuwe “Refine”-actie toegevoegd voor AI-grammaticacorrecties in Click to Do. Tevens zijn er verbeteringen aangebracht in File Explorer, Magnifier en Task Manager.

