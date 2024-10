Nationale Politie ontmantelt darknet-marktplaatsen Bohemia en Cannabia

De Nationale Politie heeft onlangs de darknet-marktplaatsen Bohemia en Cannabia weten te ontmantelen en hiervoor verantwoordelijke cybercriminelen gearresteerd. Beide illegale marktplaatsen boekten recordomzetten en veel transacties vonden plaats vanuit Nederland.

De High Tech Crime-afdeling van de Nederlandse politie heeft onlangs weer een zware slag weten toe te brengen aan zogenoemde marktplaatsen op het darknet. In de meest recente actie, in samenwerking met de politie in Ierland, het VK en de VS, wist de politie de bekende illegale Bohemia en Cannabia-marktplaatsen te ontmantelen en twee verantwoordelijke beheerders te arresteren.

Eén van de criminele beheerders van de marktplaatsen, een Brit, werd onlangs aangehouden op Schiphol toen hij probeerde Nederland te ontvluchten. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter in Rotterdam. De andere verdachte, een Ier, is op verzoek door de Ierse politie aangehouden. Ook werden twee voertuigen en 8 miljoen euro aan virtuele valuta in beslag genomen.

Onderzoek sinds 2022

Beide darknet-marktplaatsen waren al sinds 2022 onderwerp van onderzoek van de High Tech Crime-unit. Zij trokken de aandacht doordat op deze illegale platforms grote hoeveelheden drugs en cybercrime-diensten, zoals malware een DDoS-aanvallen op aanvraag werden verhandeld. Dagelijks bevatten de marktplaatsen ongeveer 82.000 advertenties, er vonden maandelijks rond de 67.000 transacties plaats.

De hoogst genoteerde maandomzet van deze marktplaatsen, in september 2023, kwam uit op een bedrag van maar liefst 12 miljoen euro. Niet eerder werd door de politie een darknet-marktplaats aangetroffen met een omzet van deze grootte. De politie schat dat de nu aangehouden beheerders hiermee ongeveer 5 miljoen euro hebben verdiend.

Veel transacties vanuit Nederland

Veel van deze transacties kwamen uit Nederland. Uit een eerste analyse komt naar voren dat het hierbij om ongeveer 14.000 transacties gaat, maar dit aantal zal waarschijnlijk nog groeien. De totale waarde van deze transacties lag op ongeveer 1,7 miljoen euro.

In juni van dit jaar heeft de politie al op de marktplaatsen actieve dealers weten aan te houden. Meerdere arrestaties in de nabije toekomst worden niet uitgesloten.

Darknet-criminelen niet ongrijpbaar

De Bohemia- en Cannabia-marktplaatsen hebben tot eind 2023 gewerkt. Uit het onderzoek bleek dat meerdere servers die de marktplaatsen ondersteunden, zich in Nederland bevonden. De criminele beheerders hebben uiteindelijk de stekker uit de markplaatsen getrokken vanwege technische problemen. Hiervoor pleegden zij een ‘exit scam’ en verdeelden onderling de buit. Uiteindelijk bleek de Nederlandse politie in staat de criminelen als beheerders te identificeren en aan te houden.

In een commentaar stelt de Nationale Politie dat deze actie eens te meer aantoont dat beheerders, kopers en dealers op illegale marktplaatsen zich onterecht ongrijpbaar wanen voor politie en justitie. Door (internationaal) onderzoek zijn ze toch niet zo anoniem als zij vaak zelf denken.

