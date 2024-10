Cognizant en Palo Alto Networks bundelen hun krachten

Cognizant en Palo Alto Networks kondigen een strategische samenwerking aan om AI-gestuurde cybersecurityoplossingen te leveren aan bedrijven in diverse sectoren. De samenwerking combineert Cognizant’s jarenlange ervaring in cybersecurity met de geavanceerde AI-platformen van Palo Alto Networks. Het doel van deze samenwerking is om de beveiligingsresultaten voor ondernemingen te verbeteren door gebruik te maken van geavanceerde technologie.

Cybersecurityoplossingen

Met deze alliantie kan Cognizant zijn bestaande diensten verder uitbreiden door Palo Alto Networks-oplossingen te integreren. Deze oplossingen omvatten het Precision AI Network Security Platform, het Code-to-Cloud Platform en het Security Operations Platform. Het gezamenlijke doel is om klanten te ondersteunen bij het bundelen van beveiligingsoplossingen, waardoor de complexiteit afneemt en het beveiligingsniveau wordt verhoogd.

“In bedrijfsbeveiliging biedt AI enorme mogelijkheden om menselijke inspanningen te versterken”, zegt Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. “Met de gecombineerde kracht van Cognizant en Palo Alto Networks kunnen klanten profiteren van geavanceerde technologieën, implementatiediensten en ondersteuning. Deze oplossingen helpen bedrijven om hun beveiligingspositie te verbeteren en risico’s te verminderen.”

Vier nieuwe platformdiensten

Cognizant introduceert vier nieuwe platformdiensten die zijn ontworpen om cybersecurityrisico’s te verminderen, incidenten te beheren, weerbaarheid te versterken en te voldoen aan regelgeving. Deze diensten omvatten:

· SecureNXT Access: AI-gedreven bescherming voor zero trust netwerkbeveiliging, ondersteund door Palo Alto Networks Prisma Access.

· SecureNXT Cloud: Versnelt een veilige overgang naar hybride en multi-cloud omgevingen met Prisma Cloud.

· SecureNXT EDR/MDR: Proactieve bescherming tegen bedreigingen voor moderne werkplekken met Cortex XDR.

· SecureNXT SOC: Real-time verdediging tegen cyberdreigingen met behulp van Cortex XSIAM. Met deze diensten biedt Cognizant een breed scala aan oplossingen, waaronder identiteitsbeheer, detectie en bescherming tegen bedreigingen, en cloudbeveiliging. Deze samenwerking met Palo Alto Networks sluit naadloos aan op Cognizant’s partnergedreven groeistrategie.

