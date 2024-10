Proofpoint dicht AI-securitygaten met Normalyze-overname

Door AI-adoptie is het voorkomen van datalekken steeds lastiger geworden. De DSPM-tooling van Normalyze helpt hiertegen en wordt onderdeel van Proofpoint.

De overname van Normalyze door Proofpoint is naar verwachting de komende maand rond. Het Normalyze-platform belooft “de snelste scanning op schaal” voor data-omgevingen in alle soorten en maten. Een grote belofte en een aanzienlijke hulp voor organisaties die graag hun eigen data willen inzetten voor AI, maar de risico’s ervan nog niet kunnen overzien.

Mens en AI

De focus van Proofpoint ligt op de menselijke factor bij securitydreigingen. Werknemers vormen een groot gevaar voor de eigen veiligheid, simpelweg omdat phishing en misconfiguraties tot aanzienlijke problemen kunnen leiden. Maar DSPM (Data Security Posture Management)-technologie biedt hierbij hulp, door inzicht te geven in de precieze risico’s die organisaties lopen.

“Tegenwoordig loopt data gevaar door menselijk gedrag. Moderne applicaties veranderen snel, gedreven door kleine teams van ontwikkelaars die zelfstandig werken aan microservices en verschillende databronnen, wat leidt tot een explosie van data”, zegt Mayank Choudhary, executive vice president en general manager, Data Security & Compliance van Proofpoint. “Deze moderne applicaties zijn in hoge mate met elkaar verbonden, waardoor het voor securityteams moeilijk is om de heterogene en steeds toenemende wildgroei van hun data te beheren. Door het combineren van Proofpoint’s toonaangevende human-centric security platform met Normalyze’s baanbrekende DPSM-technologie, kunnen we onze klanten voorzien van uitgebreide visibility en controle van hun data posture, zodat ze de menselijke risico’s in hun organisatie verder kunnen beperken.”

Meer ontwikkelingen

Proofpoint zit allesbehalve stil. Zo kondigde het in september een nieuw framework aan in het eigen aanbod voor Data Loss Prevention (DLP), naast Digital Communications Governance. Met inorganische groei breidt de suite van Proofpoint dus nog verder uit, waarbij Normalyze data classificeert en ontdekt via AI. Dit gebeurt zonder agent en in-place. Het prioriteren van risico’s en het managen van compliance is tevens mogelijk dankzij tools als DataValuator en Data Risk Navigator.

