Lenovo gaat de concurrentie aan met de iPad Pro. De organisatie presenteerde een 14,5-inch high-end Android tablet op de CES 2023 in Las Vegas. De Tab Extreme heeft een OLED display met een resolutie van 3000×1876 en een refresh rate van 120Hz.

Het model wordt geleverd met de Lenovo Precision Pen 3. De Bluetooth-pen heeft duizenden gevoeligheidsniveaus voor een natuurlijke schrijfervaring. Daarnaast ontvangen gebruikers een Lenovo Tab Extreme Keyboard. Het externe magnetische toetsenbord bevat verlichte toetsen en een trackpad. Door het scherm te kantelen is de tablet bruikbaar als laptop.

Het hele pakket kost 1.199 dollar (ongeveer 1.150 euro) en weegt zonder accessoires 740 gram. Verder bevat de Lenovo Tab Extreme een kickstand die magnetisch aan de achterkant van de tablet kan worden bevestigd. Het toetsenbord van de tablet heeft een uitsparing aan de achterkant om ruimte te maken voor de kickstand.

Lenovo Tab Extreme

De Lenovo Tab Extreme biedt twee USB-C-ingangen. Beide ingangen kunnen gebruikt worden voor opladen en audio. De ene ingang (Type-C 3.2 Gen 1) ondersteunt DisplayPort out. De ander (2.0) ondersteunt DisplayPort in. Dit laatste maakt het mogelijk om de tablet te gebruiken als tweede monitor of voeding voor een tweede monitor.

Het model wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 9000 Cortex X2-chip. Verder beschikt de tablet over 12GB RAM, 256GB storage, een 12300 mAh-batterij en 68W-snelladen. Daarnaast heeft het model een 13MP-frontcamera, 13MP-achtercamera, 5MP-groothoekcamera, vingerafdruksensor, MicroSD-ingang en Wi-Fi 6E support.

CES 2023

Lenovo demonstreerde het model op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Van 5 tot en met 8 januari demonstreren duizenden bedrijven nieuwe en opkomende producten. Techzine doet verslag. Navigeer naar deze pagina voor een overzicht van belangrijke aankondigingen.