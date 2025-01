Microsoft volgt Google: 365 voortaan met AI, maar duurder

In navolging van Google Workspace krijgen alle versies van Microsoft 365 voortaan AI-ondersteuning.

Microsoft 365 Personal en Family zijn vanaf nu uitgerust met Copilot-functionaliteit. Eerst kostte dit 20 dollar per maand per gebruiker als add-on. Wel stijgt hiermee de standaard prijs voor een 365-abonnement met 3 dollar p/m. Het verschil met Google Workspace is hier dat gebruikers een opt-out hebben. Door daarvoor te kiezen, blijft de prijs hetzelfde.

De prijswijziging is dus optioneel, maar alsnog een unicum. Wie niet voor een opt-out kiest op het Personal- en Family-plan, heeft voor het eerst in twaalf jaar tijd te maken met een prijsstijging. Overigens zijn er wel maandelijkse credits voor het Copilot-gebruik in Word, PowerPoint, Excel en andere apps. Wie oneindig AI wil inzetten, moet alsnog 20 dollar per maand naar voren schuiven.

Onvermijdelijk

Microsoft experimenteerde al met hogere tarieven voor een gebundeld AI-pakket in selecte regio’s in Azië en Oceanië. Nu rolt dit uit naar andere landen. Het is een snelle, voorbereide reactie op Google’s Workspace-wijziging.

Het is een logische vraag of de eerdere Copilot Pro-opzet voor 20 dollar per maand simpelweg te prijzig was voor organisaties. Microsoft en Google lijken nu door te hebben dat ze hun AI-features liever standaard aanbieden, ondanks het feit dat dit mogelijk vele malen duurder uitvalt om meer AI-berekeningen in cloudservers te doen.

Ondanks het feit dat AI-bedrijven geld verliezen met hun huidige diensten, zijn er meerdere verklaringen voor om de nieuwe opzet voor hen voordeliger te maken. Allereerst zullen veel 365- en Workspace-gebruikers simpelweg weinig gebruikmaken van AI, iets dat de theoretische kosten drukt. Tevens wordt data van sommige gebruikers gepeild om de features te verfijnen, zodat er meer innovatie is.

Early adopter-fase voorbij

Copilot Pro was volgens een Microsoft-bewindslied belangrijk om te leren van power users en early adopters. Die fase lijkt nu voorbij. Het zal nog lang duren voordat professionele gebruikers GenAI-tools hebben geïntegreerd in hun workflows. Toch kan het nieuwe prijsmodel van 365 en Workspace dit proces versnellen.

Lees ook: Google voegt AI standaard toe aan Workspace-abonnement