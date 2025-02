Nederlandse chipmeetspecialist Nearfield mikt op beursgang in 2027

Het Nederlandse Nearfield Instruments, gespecialiseerd in geavanceerde meetapparatuur voor de chipindustrie, plant een beursgang in 2027 of uiterlijk 2028. CEO Hamed Sadeghian maakte deze plannen bekend te midden van een groeiende vraag naar hun meettechnologie, vooral gedreven door de AI-boom in de chipindustrie.

Sadeghian maakte de plannen bekend tegenover Reuters. Het in Rotterdam gevestigde bedrijf, dat onder andere Samsung als klant heeft, kondigde deze week al aan meerdere orders van een Amerikaanse klant te hebben ontvangen. Ook is het bedrijf van plan om kantoren te openen in de Verenigde Staten.

Innovatieve meettechnologie

Nearfield Instruments, opgericht in 2016, haalde in juli 135 miljoen euro op op bij investeerders, waaronder Walden Catalyst en het Singaporese staatsfonds Temasek. Het bedrijf gebruikt zogeheten atomaire krachtmicroscopie om siliciumwafers te meten, waardoor het kan werken met dimensies die kleiner zijn dan de meeste golflengtes van licht. Hiermee spoort de apparatuur van Nearfield eventuele fouten op in het productieproces van chipfabrikanten, idealiter in een vroeg stadium.

Eerder haalde Nearfield Instruments al 17,5 miljoen euro (2021) en 27 miljoen euro (2023) op. Eind 2023 ontving het bedrijf tevens overheidssubsidie voor de verdere ontwikkeling, waarbij het toenmalige kabinet Rutte-IV 230 miljoen beschikbaar stelde aan Nearfield, NXP en ASML.

Groeiende toepassingen

Hoewel de technologie voornamelijk wordt gebruikt voor geavanceerde processoren, ziet het bedrijf ook toenemende interesse van geheugenchipfabrikanten en producenten van oudere chipgeneraties binnen de automotive- en telecomsector.