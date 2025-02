DeepSeek verboden voor Nederlandse ambtenaren

Nederlandse rijksambtenaren mogen op overheidsapparaten de Chinese AI-chatbot DeepSeek niet gebruiken. Ook voor ambtenaren uit Australië en Zuid-Korea is het gebruik van deze AI-chatbot sinds kort verboden.

Verantwoordelijk staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering geeft in een reactie aan het ANP aan dat voor ambtenaren van de Rijksoverheid het verboden is DeepSeek te gebruiken op hun werkapparaten. Dit schrijft BNR. De Chinese AI-chatbot valt onder het al bestaande verbod voor rijksambtenaren om Chinese applicaties op hun door de werkgever verstrekte apparaten te gebruiken.

Veel instanties hebben al op eigen initiatief het mogelijke gebruik van de Chinese AI-chatbot aan banden gelegd, verbieden in het geheel AI-chatbots of hebben medewerkers opgeroepen het niet te gebruiken. Bij enkele organisaties die nauw met de overheid samenwerken, is wel het gebruik van Microsoft Copilot toegestaan en in sommige gevallen ChatGPT.

Geen richtlijn voor lagere overheden

Voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren en ook ambtenaren van waterschappen, is er geen bestaande richtlijn voor een verbod van het gebruik van Chinese applicaties. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet iedere gemeente zelf een eigen afweging maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet op dit moment extra onderzoek naar de werking van DeepSeek en de gevaren die het ziet voor schending van de privacywetgeving.

Verboden in Zuid-Korea en Australië

Niet alleen in Nederland is het ambtenaren verboden DeepSeek te gebruiken. Dit geldt ook voor hun collega’s in Zuid-Korea en Australië. Recent is deze maatregel in dat laatste land door de federale overheid aangekondigd omdat het gebruik in strijd zou zijn met de nationale veiligheid van het land.

Om dezelfde redenen heeft Australië eerder ook het gebruik van TikTok op overheidsapparaten verboden.

In Italië is het gebruik van DeepSeek door de lokale privacytoezichthouder voor iedereen geblokkeerd.

