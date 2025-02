Kaseya sluit SafeLogic-partnership voor FIPS-compliance

Kaseya heeft een samenwerking aangekondigd met SafeLogic, dat zich richt op cryptografische oplossingen. FIPS-compliance, gebaseerd strenge eisen waar de Amerikaanse overheid op controleert, wordt op deze manier bereikbaar.

Met deze nieuwe partnership maakt Kaseya het eenvoudiger om de eigen encrypties op FIPS 140-3 niveau te krijgen. Deze eis wordt met de dag belangrijker, aangezien FIPS 140-2 stopgezet wordt in september 2026. Met FIPS 140-3 moeten organisaties cryptografiestandaarden naleven op het gebied van firmware, software en hybride modules, naast de hardware zelf. AES 128-encryptie geldt als een minimum, terwijl digitale handtekeningen minimaal 112 bits moeten bevatten bij het genereren van een nieuwe handtekening.

Focus op overheidsstandaarden

Max Pruger, General Manager voor Audit & Compliance bij Kaseya, benadrukt dat deze stap past binnen hun streven naar FedRAMP-certificering. Deze certificering is cruciaal voor bedrijven die met Amerikaanse overheidsinstanties willen werken. Kaseya implementeert de FIPS-gevalideerde encryptietechnologie van SafeLogic in zijn hele portfolio.

Het grote verschil tussen FIPS en FedRAMP is dat laatstgenoemde zich richt op het verantwoord gebruik van clouddiensten door overheidsinstanties. Om de regering in Washington of federale bureau’s als klant voor zich te winnen, moeten software-aanbieders FedRAMP-certificering verkrijgen.

Toekomstbestendige security

De FIPS-standaard, ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology (NIST), vormt een cruciale basis voor de bescherming van gevoelige informatie. Door het IT Complete platform te versterken met FIPS 140-3 gevalideerde cryptografie, kunnen Kaseya’s partners aantonen dat ze voldoen aan deze compliance-eisen.

Kaseya startte zijn FedRAMP-autorisatieproces op 1 oktober 2024 en werkt daarvoor samen met SERA-BRYNN als externe beoordelaar. Deze nieuwe samenwerking met SafeLogic versterkt Kaseya’s positie verder in het leveren van hoogwaardige security-oplossingen voor overheidsklanten.

