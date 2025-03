Minister van Defensie VS beveelt stop op cyberoperaties tegen Rusland

Amerikaans Minister van Defensie Pete Hegseth gaf het Cyber Command opdracht om offensieve cyber- en informatieoperaties tegen Rusland stop te zetten, aldus een Amerikaanse functionaris die bekend is met de zaak.

Dit besluit komt ondanks het feit dat Rusland zijn cyberoperaties tegen Oekraïne en NAVO-landen intensiveerde. Dat blijkt uit eerdere rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten en de particuliere sector.

Hegseth gaf het bevel eind februari aan het hoofd van het commando, luchtmachtgeneraal Tim Haugh, zei de functionaris. Het is onduidelijk hoe lang het bevel van kracht zal blijven. Een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris weigerde commentaar te geven op de beslissing vanwege operationele veiligheidsredenen.

De functionaris vertelde NBC News wel dat dan de veiligheid van de strijdkrachten bij alle operaties, inclusief het cyberdomein geen hogere prioriteit voor de minister heeft.

De Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, die onder het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid valt, verklaarde dat het haar missie is om alle cyberdreigingen tegen de Amerikaanse kritieke infrastructuur te verdedigen, inclusief die vanuit Rusland. Er zou geen verandering in hun houding zijn. Vertegenwoordigers van het Amerikaanse Cyber Command reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Ook de Russische ambassade gaf geen directe reactie.

Herstel diplomatieke relaties met Rusland

President Donald Trump probeerde de afgelopen dagen de diplomatieke kanalen met Rusland te herstellen. Dit onder meer door het personeel op de ambassade te versterken, terwijl zijn regering zich inspant om snel een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Amerikaanse functionarissen startten vorige maand vredesbesprekingen met Russische onderhandelaars in Saoedi-Arabië.

De relatie tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy kwam vrijdag tot stilstand na een botsing in het Oval Office tussen Trump, Zelenskyy en vicepresident JD Vance. Trump bekritiseerde Zelenskyy na de vergadering vanwege zijn aanhoudende kritiek op Poetin.

Kritiek op het besluit

Senator Chuck Schumer, de Democratische minderheidsleider in de Senaat, noemde het besluit van de regering om offensieve cyberoperaties tegen Rusland te pauzeren een poging van Trump om Poetin te plezieren.

De regering-Biden bestempelde Rusland vorig jaar als een aanhoudende wereldwijde cyberdreiging en wees op Russische aanvallen op Amerikaanse overheidsinstanties, denktanks, de energiesector en de luchtvaart.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst beschouwt Moskou cyberverstoring als een buitenlands beleidsinstrument om de beslissingen van andere landen te beïnvloeden. Het blijft zijn spionage-, beïnvloedings- en aanvalscapaciteiten verfijnen en inzetten tegen een breed scala aan doelen. Volgens het Amerikaanse inlichtingenrapport blijft Rusland wereldwijd een cyberdreiging vormen.

Microsoft meldde in november dat Rusland zijn cyberoperaties opvoerde, voornamelijk gericht op Oekraïne en NAVO-landen. Het rapport benadrukte ook Russische cyberoperaties gericht op beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, wat leidde tot sancties door de regering-Biden.