Snelle groeier Wiz vestigt Europees hoofdkantoor in Londen

Cybersecuritybedrijf Wiz is van plan een hoofdkantoor in Londen te vestigen. Mede-oprichter en R&D-hoofd Roy Reznik emigreert vanuit Israël om de locatie te leiden.

Dat bericht The Guardian. Wiz zou van plan zijn om 100 werknemers voor de Londense locatie aan te nemen in 2024. Het wereldwijde hoofdkantoor bevindt zich in New York City. De EMEA-regio dient 35 procent van de jaaromzet van het securitybedrijf voor zijn rekening te nemen. Britse medewerkers heeft het bedrijf al, maar die richten zich enkel op sales en marketing.

“Het Verenigd Koninkrijk is een regio met veel toonaangevende wereldwijde merken en toptalent op het gebied van technologie, daarom zien we het als de sleutel tot de groei en uitbreiding van Wiz,” laat Reznik weten.

Snelle stappen

Het blijft dit jaar zelden lang stil rondom Wiz. Medio juli leek het erop dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, voor 21 miljard euro het bedrijf zou overnemen. Niets bleek minder waar: CEO Assaf Rappaport ziet meer kansen bij een uiteindelijke beursgang, die moet plaatsvinden zodra het bedrijf 1 miljard dollar omzet per jaar.

Zelf nam Wiz wel andere partijen over. In december kocht het Raftt en in april Gem Security. Ook haalde het in mei daarbovenop een miljard dollar op, terwijl de beoogde overname van Lacework door de vingers van Wiz glipte. Destijds was de geschatte waarde van het bedrijf 12 miljard dollar. Het was naar eigen zeggen dus ook niet makkelijk om het bod van 23 miljard dollar van Alphabet af te wijzen. Toch dendert het verhaal van Wiz voort op eigen kracht, waarbij nieuwe overnames en Europese satellietkantoren logische volgende stappen zijn.

Beluister ook onze Techzine Talks-podcastaflevering waarin Wiz aan bod kwam: