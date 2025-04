OpenAI eist ID-verificatie voor toegang tot toekomstige AI-modellen

OpenAI kan binnenkort van organisaties eisen dat zij een ID-verificatieproces voltooien om toegang te krijgen tot bepaalde toekomstige AI-modellen, zo blijkt uit een ondersteuningspagina die vorige week op de website van het bedrijf is gepubliceerd.

Het verificatieproces, genaamd Verified Organization, is volgens de pagina een nieuwe manier voor ontwikkelaars om toegang te krijgen tot de meest geavanceerde modellen en mogelijkheden op het OpenAI-platform. De verificatie vereist een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs uit een van de landen die door de API van OpenAI worden ondersteund. Een ID kan slechts één organisatie per 90 dagen verifiëren, en niet alle organisaties komen in aanmerking voor verificatie, aldus OpenAI.

De volgende boodschap staat op de pagina te lezen: “Bij OpenAI nemen we onze verantwoordelijkheid serieus om ervoor te zorgen dat AI zowel breed toegankelijk als veilig in gebruik is. Helaas maakt een kleine minderheid van ontwikkelaars opzettelijk misbruik van de OpenAI API’s in strijd met onze gebruiksvoorwaarden. We voegen het verificatieproces toe om onveilig gebruik van AI te beperken, terwijl we geavanceerde modellen beschikbaar blijven stellen aan de bredere ontwikkelaarsgemeenschap.”

Misbruik door Noord-Koreaanse partijen

Het nieuwe verificatieproces lijkt bedoeld om de beveiliging rondom OpenAI-producten te versterken, nu deze steeds geavanceerder en krachtiger worden. Het bedrijf heeft verschillende rapporten gepubliceerd over pogingen om kwaadwillend gebruik van zijn modellen te detecteren en tegen te gaan, waaronder door groepen die naar verluidt in Noord-Korea zijn gevestigd.

Daarnaast lijkt het proces ook gericht op het voorkomen van diefstal van intellectueel eigendom. Volgens een eerder dit jaar verschenen rapport van Bloomberg onderzocht OpenAI of een groep die gelinkt is aan het Chinese DeepSeek eind 2024 grote hoeveelheden data via de API heeft buitgemaakt, mogelijk voor het trainen van modellen. Dat is een schending van de gebruiksvoorwaarden van OpenAI.

Diensten in China geblokkeerd

OpenAI blokkeerde afgelopen zomer al de toegang tot zijn diensten in China. Chinese AI-bedrijven probeerden vervolgens in snel tempo gebruikers van OpenAI-technologie aan te trekken.