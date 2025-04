Lattica betreedt markt met FHE voor AI-privacyproblemen

De startup Lattica heeft zichzelf uit de stealth-modus gehaald, waarmee het nieuwe product nu officieel naar de markt komt. Het bedrijf levert een cloud-based platform dat gebruikmaakt van Fully Homomorphic Encryption (FHE) om data versleuteld te houden tijdens het gebruik van AI-modellen.

De technologie van Lattica is vooral relevant voor sectoren waar data privacy van groot belang is, zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en overheidsinstellingen. Fully Homomorphic Encryption zorgt ervoor dat alle communicatie tussen AI-providers en eindgebruikers volledig versleuteld blijft, zonder dat deze ontcijferd hoeft te worden. Tot nu toe zijn er echter computationele beperkingen die grootschalige implementatie in de weg staan.

Homomorphic Encryption Abstraction Layer

Lattica, onder leiding van oprichter en CEO Dr. Rotem Tsabary, weet deze beperkingen te omzeilen door gebruik te maken van de wiskundige overeenkomsten tussen FHE en machine learning. Het bedrijf wordt ondersteund door Konstantin Lomashuk’s Cyber Fund en Sandeep Nailwal, medeoprichter van Polygon Network en Sentient: The Open AGI Foundation.

Een belangrijk onderdeel van de oplossing is de Homomorphic Encryption Abstraction Layer (HEAL), die de prestaties van FHE verbetert en de versnelling ervan standaardiseert. Deze cloud-based service fungeert als een universele brug die FHE-toepassingen en AI-algoritmes verbindt met verschillende soorten hardware, waaronder GPU’s, TPU’s en CPU’s, evenals gespecialiseerde versnellers zoals ASIC’s en FPGA’s.

“Door de vooruitgang in hardware-versnelling te combineren met software-optimalisatie, hebben we niet alleen de efficiëntie van FHE kunnen verbeteren tot het punt van commerciële levensvatbaarheid, maar kunnen we het ook gebruiken om kritieke dataproblemen op te lossen die de adoptie van AI in gevoelige industrieën tegenhouden,” aldus Dr. Rotem Tsabary.

Combinatie van hardware en software

Lattica heeft ook de resultaten gedeeld van een uitgebreid onderzoek binnen de FHE-community. Hieruit blijkt dat 71 procent van de respondenten gelooft dat FHE-adoptie zal worden bereikt door een combinatie van hardware- en softwareontwikkelingen, wat de aanpak van het bedrijf bevestigt.

Het bedrijf richt zich specifiek op de gezondheidszorg en financiële sector, met mogelijke toepassingen in beveiligde data-analyse voor medisch onderzoek en versleutelde financiële transacties. Lattica’s platform zorgt dat gebruikersdata volledig versleuteld blijven tijdens het gehele machine learning-inferentieproces, waardoor gevoelige dataverwerking in het AI-ecosysteem fundamenteel wordt getransformeerd.

Tip: Google Messages ondersteunt encryptie lang niet altijd