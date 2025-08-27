Okta overtreft verwachtingen en koopt Axiom Security

De kwartaalcijfers van Okta waren positiever dan verwacht. Daarnaast wordt het IsraÃ«lische Axiom Security overgenomen voor 100 miljoen dollar.

De Okta-omzet steeg naar 728 miljoen dollar, 13 procent meer dan dezelfde periode een jaar geleden. Ook was dit hoger dan de 711,8 miljoen die analisten hadden voorspeld. Volgens CEO Todd McKinnon is de verbetering te verklaren door de “adoptie van nieuwe producten, de publieke sector, Auth0 en cashflow”.

Tegenover CNBC stelde McKinnon dat de resultaten voor zichzelf spreken. Hoewel sommige overheidsinstanties contracten hebben aangepast of uitgesteld, was ook hier de retentie goed, aldus CFO Brett Tighe.

IAM heeft PAM nodig

Axiom Security, opgericht in 2021, klinkt direct als een logisch verlengstuk voor Okta’s bestaande identity security-platform. De startup specialiseert zich in Privileged Access Management (PAM) en belooft klanten naar de beoogde least-privileged stand van zaken te brengen waarin geen enkele werknemer meer toegang heeft dan nodig. Sterker nog: gevoelige toegang kan via een just-in-time tool tijdelijk verschaft worden.

Axiom’s oplossing werkt voor veilige toegang tot de public cloud, SaaS, databases, Kubernetes en servers. Onder het genoemde klantenbestand bevindt zich al Navan, het zakelijk reisplatform dat ook door Okta wordt gebruikt.

Blik vooruit

Het argument voor het afnemen van extra diensten van Okta voorbij veilige log-ins is vervolgens ook hetzelfde als bij Axiom: de meeste cybergevaren ontstaan uit identity-problemen. Kortom, een logische stap voor Okta die het in september hoopt af te ronden. Axiom’s aanbod zal zich nestelen in Okta’s bestaande Privileged Access-platform.

We verwachten dat er tijdens het jaarlijkse Oktane eind september meer te vertellen valt. Voor het komende kwartaal verwacht Okta hoe dan ook tussen de 2,875 en 2,885 miljard dollar aan omzet te draaien, een verhoging ten opzichte van de eerdere voorspelling.

