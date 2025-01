Google voegt AI standaard toe aan Workspace-abonnement

Google democratiseert AI-toegang in Workspace. Het bedrijf voegt Gemini-functionaliteit toe aan bestaande Workspace-abonnementen, waardoor ze voor sommigen iets duurder worden. De gok is dat de AI-tools dit verschil ruimschoots overbruggen.

Google heeft aangekondigd dat het AI-functionaliteit gaat integreren voor Workspace Business- en Enterprise-abonnementen. Deze stap is bedoeld om AI-tools toegankelijker te maken voor bedrijven, met geen of geringe prijsverhogingen.

Een lichte prijswijziging is namelijk tegelijkertijd geïntroduceerd. Google zegt zijn prijsstructuur te willen versimpelen door AI direct in de bestaande abonnementen op te nemen. Voor nieuwe klanten gaat de prijswijziging direct in, terwijl bestaande klanten vanaf 17 maart 2025 of bij verlenging van hun jaarabonnement overgaan op de nieuwe prijzen. Wie dus helemaal niet gebruikmaakt van AI, is 2 dollar duurder uit dan voorheen op een Workspace Business Standard-account. Doet men dat wel, dan is dit een betere deal.

Overigens is Google Workspace begin vorig jaar al eens in prijs gestegen, waarbij er geen grote toevoegingen verschenen om de hogere tarieven behapbaarder te maken.

Gemini-integratie in Workspace

De integratie van Gemini in Workspace omvat verschillende toepassingen. Gebruikers krijgen AI-ondersteuning in Gmail, Docs, Sheets, Meet, Chat en andere Workspace-apps. De mogelijkheden laten zich raden: zo kan Gemini helpen bij het samenvatten van e-mails, het opstellen van documenten en het vinden van informatie in bestanden. Business-klanten hebben sinds vandaag toegang tot deze mogelijkheden; Enterprise-abonnementen moeten nog tot later deze maand wachten.

Naast deze tools is ook Gemini Advanced beschikbaar voor complexere taken zoals coderen, onderzoek en data-analyse. Ook wordt NotebookLM Plus toegevoegd, een AI-onderzoeksassistent die werknemers helpt bij het begrijpen van complexe onderwerpen. We hebben het al eerder besproken toen deze nieuwe versie in december verscheen:

Lees verder: Google Workspace beschikt over hulpje bij complexe content

Vereenvoudigde prijsstructuur

Nu Google de AI-functionaliteit automatisch inschakelt, herinnert het gebruikers aan de eigen inzet op het gebied van datasecurity en compliance. Het bedrijf benadrukt dat klantgegevens niet worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen zonder toestemming en dat bestaande securityregels automatisch worden toegepast op Gemini.

Op het gebied van compliance timmert Google al langer aan de weg. Zo werd medio 2024 regionale dataopslag geïntroduceerd, zodat Europese bedrijven bijvoorbeeld geen gegevens in Noord-Amerika bewaren. Dit blijft nog altijd een penibele juridische kwestie: het is vooralsnog onbekend of de Amerikaanse overheid Google kan dwingen om alsnog bij gegevens van Europeanen te komen, zelfs als deze informatie zich elders bevindt.