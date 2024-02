Gebruikers van Google Workspace worden geconfronteerd met de nieuwe prijzen van de productiviteitssuite. Afhankelijk van het account kunnen bedrijven mogelijk de komende dagen te maken krijgen met prijsverhogingen. Als je meer moet gaan betalen, informeert Google je een maand van tevoren. Maar wat zijn eigenlijk de nieuwe prijzen?

Voor Google Workspace kunnen bedrijven kiezen uit vier soorten abonnementen: Business Starter, Business Standard, Business Plus en Enterprise. Elk abonnement bevat Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, Docs, Sheets, Slides, Keep, Sites, Forms en AppSheet. Afhankelijk van het gebruikte abonnement verschillen de functionaliteiten van de applicatie en de hoeveelheid opslag per gebruiker.

De standaard abonnementen – Business Starter, Business Standard en Business Plus – worden nu 20 procent duurder. Voor Enterprise moeten bedrijven via de salesafdeling van Google een aparte kostenovereenkomst maken, omdat deze versie is gericht op zeer grote bedrijven met extra functionele eisen. Als we naar de drie abonnementen met standaardprijzen kijken, betekent de toename het volgende:

Oude prijs per gebruiker per maand Nieuwe prijs per gebruiker per maand Business Starter 5,75 euro 6,90 euro Business Standard 11,50 euro 13,80 euro Business Plus 17,25 euro 20,70 euro

Er is ook de mogelijkheid om in één keer per jaar te betalen. Dan betalen bedrijven respectievelijk 69 euro, 138 euro en 207 euro voor Business Starter, Business Standard en Business Plus. Deze bedragen worden over 10 maanden verdeeld bij maandelijkse betaling. Uiteindelijk is het betalen voor Google Workspace in één keer voordeliger.

Google voert de prijsverhoging door om “de waarde van onze producten weer te geven”.

