Digitale Versnelling Nederland werkt samen met vijftig projecten

Digitale Versnelling Nederland (DVN), een project van Cisco om de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te helpen stimuleren, heeft de afgelopen 2,5 jaar met zo’n vijftig organisaties samengewerkt. De organisaties komen zowel uit de private als publieke sector.

DVN werd in januari 2017 in Nederland gelanceerd. De bedoeling was om nauw samen te werken met onder meer de Nederlandse overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Ook draagt Cisco via het programma bij aan de Digitale Agenda aan de overheid, waarbij het zich richt op infrastructuur en transport, cybersecurity, onderwijs, innovatie, IoT & smart cities en de zorg.

Sinds de start in 2017 heeft DVN dus met veel organisaties samengewerkt aan vijftig projecten. “Deze projecten dragen allemaal bij aan het oorspronkelijke doel van DVN, het versnellen van de digitale transformatie in Nederland”, vertelt Edwin Prinsen, managing director Cisco Nederland.

“We hebben een roadmap vol met nieuwe initiatieven en hopen de komende maanden en jaren een nog grotere bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij en economie.”

Digitaal onderwijs

Digitale Versnelling Nederland richtte zich onder meer op digitaal onderwijs, waar een aantal van de projecten met de meeste impact zitten. Het gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van het Academy-netwerk en het ontwikkelen van nieuwe cursussen die via digitale onderwijsplatformen beschikbaar worden gesteld.

Die projecten worden via het Cisco Networking Academy-programma opgezet. Dit programma werkt bijvoorbeeld aan een reeks gratis cursussen op het gebied van netwerken, cybersecurity, IoT, Linux, programmeren en basiscomputervaardigheden voor middelbare scholen.

Samenwerking Havenbedrijf versterkt

Ook kondigt Cisco nu aan dat het de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam verbreed met een overeenkomst om gezamenlijk te innoveren. De twee organisaties willen alle havenoperaties stroomlijnen, een slimme haveninfrastructuur bouwen door de ontwikkeling van een digitale replica van de haven, en zo ook klaar worden voor de komst van autonoom scheepstransport.

De bredere samenwerking omvat ook partners als IBM, ESRI en Axians. Samen met hen voorziet Cisco havenoperaties van de middelen om data veilig te verzamelen, te verwerken en te versturen.

Een eerste stap is het Decison Support System met betrekking tot hydrologische en meteorologische gegevens in de haven, dat gebaseerd is op Cisco’s IoT-platform en het Watson IoT-platform op de IBM Cloud. Met het systeem wordt voorzien in inzichten en accurate informatie voor het 24/7 actieve controledashboard van de havenmeesters.