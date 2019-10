UiPath breidt platform uit met nieuwe apps

UiPath had tijdens zijn Forward III-conferentie in Las Vegas behoorlijk wat nieuws te delen. Het bedrijf heeft zijn platform namelijk voorzien van diverse nieuwe tools, waarmee gebruikers nieuwe zakelijke processen kunnen vinden om te automatiseren.

UiPath is een bedrijf dat Robotic Process Automation (RPA)-software maakt. RPA is een technologie waarbij software-robots herhalende taken detecteren en suggesties geven om deze te automatiseren. Werknemers moeten op die manier meer tijd krijgen voor andere werkzaamheden.

Eén van de nieuwe toevoegingen aan het platform van UiPath is Apps. Deze tool biedt verbeteringen voor de communicatie met de software-robots tijdens processen, schrijft Silicon Angle. Werknemers kunnen dankzij Apps met de robots praten, ook als ze processen zonder toezicht uitvoeren.

Gebruikers kunnen met Apps ook toestemmingen en uitzonderingen beheren terwijl de robots de processen uitvoeren.

Meer inzicht in RPA

Een andere nieuwe tool is Insights. Insights voorziet de geautomatiseerde processen van ingebouwde analytics, waardoor gebruikers meer inzicht krijgen in hun RPA-operaties.

Daarnaast is er StudioX, waarmee iedereen eigen robots kan bouwen om processen te automatiseren. Hier is geen programmeerkennis voor nodig, omdat StudioX gebruikmaakt van low code. Low code is ontwikkeld om eenvoudig applicaties te maken, zonder dat hier veel programmeervaardigheden voor vereist zijn.

UiPath richt zich al langer op low code en no code, bijvoorbeeld via zijn samenwerking met Appian. De samenwerking, die in mei werd aangekondigd, moet het eenvoudiger maken om snel automatiseringsoplossingen in te zetten binnen enterprises. Dankzij de integratie tussen de twee bedrijven is namelijk geen programmeerkennis nodig om met RPA aan de slag te gaan.

Connect Enterprise

UiPath kondigde tot slot een mogelijkheid genaamd Connect Enterprise aan. Met Connect Enterprise moet iedere werknemer binnen een bedrijf nieuwe processen om te automatiseren kunnen vinden.

De nieuwe producten zijn onderdeel van de nieuwe versie van het platform van UiPath, dat later deze maand uitgerold wordt.