Appian Platform 24.3 levert AI met de sterkste veiligheidseisen

De nieuwste release van het Appian Platform richt zich op AI dat aan de strengste security-vereisten voldoet. Appian 24.3 breidt tegelijkertijd het aantal features fors uit.

Appian’s intentie is om AI te bieden dat de waarde van data versterkt en steeds meer bedrijfsprocessen automatiseert. Bedrijfsgegevens beschermen is echter onmogelijk als ze worden ingezet bij ChatGPT, Gemini of een andere publieke chatbot. Toch zoeken werknemers naar de antwoorden die AI kan bieden, waarbij de AI Copilot binnen Appian te hulp kan schieten.

Appian 24.3 heeft een paar maanden op zich laten wachten. Versie 24.2 stamt af van april en omschreven we in detail destijds.

Appian AI: meer functionaliteit

Het uitgebreide AI-aanbod van Appian is veelzijdig. Zo lanceert het bedrijf een nieuwe Copilot voor data fabric-gebruik, waardoor inzichten uit enterprise-gegevens binnen een enkel chatvenster te bemachtigen zijn. Appian belooft transparante en betrouwbare antwoorden te geven.

Enterprise Copilot helpt gebruikers om informatie binnen een gecureerde set documenten te vinden. Ondertussen helpt Process HQ werknemers om processen te onderzoeken door AI-gegeneerde suggesties, inclusief kritieke data als KPI’s, naast andere details en filters. Informatie wordt tevens beter opzoekbaar dankzij de AI Copilot in Case Management Studio, waarbij data fields te bouwen zijn via een gestroomlijnde ervaring binnen Appian.

De AI-functies bij Appian helpen voortaan tevens ontwikkelaars verder. Expression rules kunnen automatisch worden voorzien van automatische tests. Ook zijn de Prompt Builder AI Skills voortaan beschikbaar binnen meer Appian Cloud-regio’s, waaronder Europa.

Certificaten

“Appian AI Copilot stelt gebruikers in staat om hun bedrijfsdata effectiever te verkennen en te begrijpen, met behulp van natuurlijke taal en minder stappen. Nu kun je AI Copilot vragen stellen over je hele datacatalogus, waardoor je uitgebreide inzichten krijgt en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen”, zegt Sanat Joshi, Executive Vice President of Product and Solutions bij Appian.

Hoewel AI-regulering nog volop in beweging is, sorteert Appian er al op voor. AI Copilot en AI Skills voldoen nu aan de vereisten voor een HITRUST-certificaat. Deze standaard wordt door 15 van de 20 waardevolste bedrijven ter wereld gevolgd.

