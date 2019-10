Resultaten grootschalig onderzoek naar techgiganten verschijnen 2020

Het Amerikaanse ministerie van Justitie begon in juli dit jaar met een groot mededingingsonderzoek naar techbedrijven in de VS. Dat onderzoek moet in het eerste deel van 2020 afgerond worden met een rapport, zo heeft de voorzitter van de mededingingsafdeling van Justitie laten weten.

Het ministerie van Justitie wil met het onderzoek achterhalen of techbedrijven in de VS onwettig concurrentie belemmeren. Daarbij richt het ministerie zich op online platformen die een dominante positie hebben op het gebied van zoekopdrachten, retail en social media. Dat zijn dus bedrijven als Google, Amazon en Facebook.

Het comité dat het mededingingsonderzoek uitvoert, heeft inmiddels tienduizenden documenten van Facebook, Google, Amazon en Apple ontvangen, vertelt voorzitter David Cicilline aan Reuters. In de komende weken worden nog meer documenten verwacht.

“We hopen dat we het verzamelen van bewijs aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar kunnen afronden”, aldus Cicilline. In het eerste deel van 2020 moet dan een eindrapport volgen.

Wat wil Justitie bereiken?

Het mededingingsonderzoek heeft niet echt een einddoel, zo liet Justitie eerder al weten. Het ministerie wil met name begrijpen of er mededingingsproblemen zijn die aangepakt moeten worden, en dat is waar het onderzoek toe dient.

De kans bestaat dat er meer gerichte onderzoeken naar de praktijken van specifieke bedrijven volgen na het rapport, mocht daaruit blijken dat er problemen zijn die aan de kaak moeten worden gesteld.

Kleine boetes niet voldoende

Mochten er misstanden gevonden worden, dan kunnen daar grote gevolgen aan kleven. Commissaris Rohit Chopra van de Federal Trade Commission (FTC), die ook bij de aankondiging van Cicilline aanwezig was, vindt namelijk dat kleine boetes niet voldoende zijn om zorgen over de macht van grote techbedrijven aan te pakken.

Volgens Chopra moeten regelgevers dan ook beter gaan kijken naar gevolgen voor techbedrijven die volgens mededingingsonderzoeken problematisch gedrag vertonen.