Zowel de praktijken van Google als van Amazon worden momenteel onder de loep genomen in Amerika. Autoriteiten in Amerika en Europa lijken stilaan een manier gevonden te heben om de macht van Big Tech te reguleren.

De macht van een kleine groep, voornamelijk Amerikaanse, techbedrijven is te groot geworden. Deze bedrijven werden niet geremd door regels of wetgeving en konden online doen wat ze wilden. Zij bepaalden min of meer de online wetgeving. Om het tij te keren, voert Europa de Digital Markets Act in, waarin het een set van regels bepaalt die specifiek van toepassing zijn op Big Tech.

Hoewel Europa erom bekend staat een strengere houding aan te nemen tegenover techgiganten, zoals bijvoorbeeld met de algemene verordening persoonsgegevens, zijn ook buitenlandse autoriteiten de machtsposities van deze techgiganten aan banden aan het leggen. Google en Amazon worden in Amerika al op het matje geroepen.

Rechtszaak tegen marktdominantie Google Search

Google zit tot eind november verwikkeld in een rechtszaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft aangespannen omwille van de oneerlijk behouden marktdominantie van Google Search. Kenneth Dintzer, advocaat van het DoJ, presenteerde hiervoor in 2022 bewijs, waarop het ministerie een antitrust-klacht indiende tegen Google.

Het formele proces ging deze maand van start. Het bewijs van Dintzer, de jaarlijkse betaling van miljarden dollars aan onder andere Apple en Samsung om Google Search de standaard zoekmachine in toestellen van deze fabrikanten te maken, kwam onmiddellijk op tafel.

Lees ook: Google ziet Search-dominantie het gevolg van kwaliteit, niet van betalingen

Een officiële rechtszaak zorgt er echter voor dat er meer zaken naar boven komen. Dat kreeg al vorm in de openbaring van stiekeme prijsmanipulaties bij Google Ads. De techgigant kon daardoor zijn omzet optimaliseren, maar volgens het DoJ kon de zoekgigant er eveneens opnieuw zijn marktdominantie mee in stand houden.

Gezien de rechtszaak in totaal tien weken in beslag zal nemen, lijkt Google alvast geen sterke start te hebben gemaakt. Wellicht komen ze de komende weken met een sterk antwoord.

Rechtszaak tegen opdringen Prime-abonnementen

Tegelijk start een proces vanuit de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) tegen Amazon. Deze autoriteit is bevoegd met de controle op het mededingingsrecht.

Amazon wordt er door de FTC van beschuldigd het Prime-loyaliteitsprogramma op te dringen. De webwinkel zou klanten misleiden zich aan te melden voor een abonnement en maakt tegelijk het afmelden onnodig ingewikkeld. Bovendien is er bewijs dat de praktijken intern bekend waren, maar simpelweg niet werden opgelost. In een intern rondgestuurde nieuwsbrief staat het volgende: “Het probleem van onbedoelde Prime-aanmeldingen is goed gedocumenteerd.”

Een oplossing zou door verschillende managers van het techbedrijf zijn tegengehouden, omwille van de grote impact die het zou hebben op de omzetcijfers. De FTC geeft in de klacht mee dat er jaarlijks 25 miljard dollar omzet wordt behaald uit Prime-abonnementen.

Big Tech moet op zijn tellen passen

Beide processen tonen aan dat autoriteiten een strengere scheidsrechter worden voor Big Tech. Praktijken van bundeling en het opdringen van abonnementen zijn echter geen nieuwe activiteiten voor deze bedrijven. In feite heeft het ze grootgebracht, als we de redenering van de autoriteiten volgen.

Bij de autoriteiten ontbraken echter de kennis van de IT-wereld en de instrumenten om dergelijke praktijken aan banden te leggen. Daar lijken ze nu een weg in te hebben gevonden, met bijvoorbeeld de Digital Markets Act in Europa. Big Tech zal dus op zijn tellen moeten passen, waar het eerder ongedwongen zijn gang kon gaan.

Tip! Meer weten over de inhoud van de Europese Digital Markets Act? Beluister dan de meest recente podcast.