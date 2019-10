Commercetools krijgt investering van 130 miljoen euro

Commercetools, een bedrijf dat tools maakt om grote bedrijven te helpen om hun producten aan consumenten te verkopen, heeft een flinke investering gekregen. Tijdens een financieringsronde geleid door Inzicht Partners haalde het bedrijf 130 miljoen euro op.

Commercetools is een bedrijf dat losse bouwstenen biedt om verschillende commerce-oplossingen mee te bouwen. Zo zijn er API’s om de basis van een webshop of een mobiele site aan te sturen, maar het bedrijf biedt ook opties voor chatbots en e-commerce-diensten aan.

Commercetools heeft nu dus een flinke investering gekregen bij een financieringsronde, waarbij het een waardering van ongeveer 300 miljoen dollar (269 miljoen euro) kreeg, meldt TechCrunch. Die waardering is niet geheel verrassend, als je bedenkt dat het bedrijf een jaarlijkse groei van 110 procent doormaakt.

Die groei heeft het te danken aan werk voor onder meer Audi, Bang & Olufsen en Yamaha. Daarnaast werkt het bedrijf voor REWE, een Duitse aanbieder van retail- en toeristendiensten. REWE nam Commercetools in 2015 over, met als doel om zijn eigen technologie voor e-commerce te maken. Nu wordt Commercetools weer losgehaald van het moederbedrijf, maar REWE blijft wel een significante aandeelhouder.

Doel van de investering

Commercetools is van plan om de investering te gebruiken om zijn zaken in Noord-Amerika en andere delen van de wereld uit te breiden.

Ook wil het verder werken aan zijn B2B2B-diensten. Dat zijn tools die door bedrijven weer aan andere organisaties weer verkocht kunnen worden. Onder meer Alibaba is erg actief op dit gebied. Commercetools is van plan om tools te bieden die bedrijven op hun eigen website kunnen verkopen als aanvulling op of vervanging door marktplaatsen van derde partijen.

Ook gaat het bedrijf zich met de investering verder focussen op de ontwikkeling van betere online-to-offline technologie.