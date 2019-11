Google publiceert Site Kit-plugin voor WordPress

Google heeft eind vorige week officieel de WordPress plugin voor Site Kit geïntroduceerd die websitebeheerders, marketing- en advertentiebureaus meer inzicht moet geven in het gedrag van hun websitebezoekers.

De open-source plugin Site Kit combineert als het ware allerlei bezoekgegevens die nu in de verschillende Google diensten worden gemeten, waaronder Google Adwords, Insights, AdSense en Analytics. Die data over bezoekers, inkomsten en prestaties van de website worden vervolgens in een overzichtelijke centrale dashboard gepresenteerd in WordPress.

Meer informatie voor beheerders

De eigenaar van een website kan met Site Kit ook meldingen ontvangen, bijvoorbeeld wanneer er een piek in het aantal bezoekers wordt bereikt. Verder kan de sitebeheerder zien hoe elke specifieke pagina op de site presteert, in aantal kliks, vertoningen, gebruikers en sessies, en waar het webverkeer vandaan komt.

Dankzij de integratie met PageSpeed Insights kan een beheerder zien hoe een WordPress-site presteert bij bezoekers met de Chrome-browser. Ook kan hij aanbevelingen krijgen om de prestaties te verbeteren.

Definitieve versie

Dat de plugin voor WordPress nu wereldwijd beschikbaar is gemaakt, is overigens niet helemaal een verrassing. Vorig jaar december werd Site Kit al aangekondigd en vanaf juni dit jaar was de ontwikkelaarsversie al te gebruiken. De versie die nu is uitgebracht is overigens wel veel gebruiksvriendelijker dan de bètaversie waarvoor nog gevorderde ontwikkelvaardigheden nodig waren.

De integratie met WordPress is van groot belang voor Google omdat wereldwijd naar schatting één op de drie websites draait op dit cms.