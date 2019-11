Nvidia ontwikkelt krachtige AI-computer voor de edge

Hardwarefabrikant Nvidia heeft naar eigen zeggen de kleinste en krachtigste ‘supercomputer’ ontwikkeld voor kunstmatige intelligentie en voor embedded apparaten.

De Jetson Xavier NX is een module die veel rekenkracht bezit, weinig energie verbruikt en toch prestaties levert die vergelijkbaar zijn met datacenterservers. Het levert maximaal 21 Theoretical Operations Per Second (TOPS) als het draait op AI workloads. Daarbij is het stroomverbruik niet meer dan 15 Watt.

Een ander belangrijk kenmerk van het apparaatje is de omvang. Het is kleiner dan een creditcard en kan daarom geïnstalleerd worden in bijna elk apparaat en op elke plaats, aldus de fabrikant.

Vanwege het kleine formaat, het lage energieverbruik en de prestaties, kan het goed worden ingezet in kleine commerciële apparaten die goed functioneren dankzij edge computing, zoals robots, drones en IoT-apparaten met gevoelige sensoren.

Benchmark

Volgens de recent verschenen MLPerf Inference 0.5 benchmarch scoorde Nvidia opvallend goed tegenover soortgelijke chips van concurrenten Intel, Google en Qualcomm. De Jetson Xavier NX is namelijk krachtig genoeg om meerdere neurale netwerken parallel te laten draaien terwijl het in real-time data verwerkt van meerdere bronnen tegelijk.

De Jetson Xavier NX is gebaseerd op Nvidia’s CUDA-X AITM-architectuur in combinatie met de JetPack software developmentkit van Nvidia met daarin libraries voor deep learning, grafische elementen en AI-gebaseerde workloads.

De Jetson Xavier NX module is verkrijgbaar vanaf maart 2020 voor een adviesprijs van 399 dollar.