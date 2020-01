Google introduceert nieuwe Coral-chip voor AI op de edge

De Coral-chips van Google zijn geschikt om functies die machine learning gebruiken toe te voegen aan edge-apparaten. De productlijn heeft een aantal nieuwe modellen gekregen, gebaseerd op de Edge TPU.

Deze Edge TPU is een kleinere versie van de Tensor Processing Unit, een processor van Google die voor AI is geoptimaliseerd. De kleinere versie verwisselt kracht voor efficiëntie en is daardoor zo klein uitgevallen.

De Accelerator Module is de eerste nieuwe versie van de chip, en wordt geleverd in een bare-bones omhuizing die op vier verschillende manieren in een gadget gemonteerd kan worden. Onder meer PCIe- en USB-verbindingen zijn mogelijk.

Daarnaast zijn er twee nieuwe versies aangekondigd van Coral System-on-Module. Deze modules hebben eveneens een Edge TPU, maar ook een CPU, grafische chip, geheugen en pre-geïnstalleerde Linux. Dit product moet AI sneller naar de gebruiker brengen dan bij de bovengenoemde bare-bones Edge TPU. De twee verschillende versies hebben ofwel 2, ofwel 4 gigabyte aan LPDDR4-geheugen.

Dev Board Mini

Dan is er nog Dev Board Mini, een kleinere versie van Dev Board. Deze oplossing is bedoeld voor ontwikkelingsteams om machine learning-functies te testen. Het platform heeft een Edge TPU, een CPU, een GPU, 2 gigabyte aan RAM-geheugen, 8 gigabyte flashgeheugen en eveneens een ingebouwd Linux-OS.

Volgens Google kan de nieuwe Edge TPU bijvoorbeeld meerdere computer vision-modellen draaien op 30 fps, of één model tegelijk op zo’n 400 fps.

“Steeds meer industrieën beginnen de waarde van lokale AI te erkennen, waar de snelheid van lokale inference aanzienlijke besparingen op bandbreedte en cloud compute-kosten mogelijk maakt, en het lokaal houden van gegevens de privacy van de gebruiker bewaart.” Bedrijven hebben de producten volgens Billy Rutledge, Director of Research van Coral, gebruikt “in een brede reeks van industrieën die zich uitstrekken van de gezondheidszorg tot de landbouw en smart cities.”