IBM verrast aandeelhouders met hogere omzetgroei dan verwacht

IBM heeft de voorspellingen van analisten en critici overtroffen, aangezien de omzet per aandeel 2 cent beter was dan vooraf geraamd. Na vijf kwartalen van een krimp in de omzet wordt er dit kwartaal weer groei gerealiseerd.

De goeie resultaten zijn volgens bronnen het resultaat van de acquisitie van Red Hat, die dus nu pas echt zijn vruchten begint af te werpen. De omzet van Red Hat nam namelijk met 24 procent toe, wat neer komt op meer dan een miljard in het laatste kwartaal. “We bleven meer omzet draaien met Red Hat, doordat steeds meer klanten inux gebruiken om workloads te draaien,” zegt CFO James Kavanaugh.

Ook in de clouddivisie van IBM is er door Red Hat meer omzet gedraaid, zo’n 23 procent om precies te zijn. Vorig kwartaal was dat nog slechts 14 procent. IBM cloud maakt nu voor zo’n 30 procent de omzet uit van Big Blue. Toen Ginni Rometty CEO werd van het bedrijf was dat nog slechts 4 procent van het totaal.

Verminderde vraag omzeild?

Silicon Angle meldt dat andere enterprise-leveranciers, waaronder Cisco, Dell, HPE en NetApp juist een vermindering in de vraag zagen. IBM heeft die trend weten te omzeilen, met name door een serie nieuwe mainframes, de Z15-reeks. De systems-divisie groeide dan ook met 16 procent in het afgelopen jaar, met een groei van 60 procent in mainframe-verkopen. Verder groeide de omzet van storage-oplossingen met 3 procent. Aan de andere kant daalde de omzet met een onbekend percentage wat betreft de Power-processorserie van IBM. Ook Services is licht gedaald, hoewel Kavanaugh dit wijt aan 8,5 miljard aan ongeregistreerde omzet.