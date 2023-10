Kort nadat Unity zich de woede van game-ontwikkelaars op de hals haalde, krijgt het een nieuwe CEO. John Riccitiello stapt per direct op en wordt vervangen door Jim Whitehurst, die eerder IBM en Red Hat leidde.

Riccitiello was al sinds oktober 2014 CEO bij Unity, dat zich specialiseert in het maken van een populaire game engine. Onder zijn bewind werd de tool razend populair, waarbij verschillende abonnementsopties ervoor zorgden dat zowel kleine ontwikkelaarsteams als grote gamebedrijven ermee uit de voeten konden.

Controversieel

Unity kondigde begin september aan dat het een nieuw prijsmodel zou introduceren. Per 1 januari 2024 zou er een “runtime fee” toegevoegd worden aan de bestaande abonnementen, waarbij gameproducenten per installatie extra moesten betalen. Ook herhaaldelijke en illegale downloads zouden mee gaan tellen, tot grote ergernis van ontwikkelaars. Games worden veelal gratis aangeboden of kennen dermate hoge productiekosten dat de winstmarges überhaupt al erg klein zijn.

De zeer negatieve reactie op het Unity-nieuws leidde tot een grootschalige opstand, waarbij men massaal dreigde over te stappen naar een andere game engine. Vervolgens koos Unity ervoor om de “runtime fee” slechts voor één installatie per gebruiker te laten gelden en niet voor bestaande installaties vóór 2024.

Tip: Unity herziet plan voor verhoging licentiekosten na opstand eindgebruikers

Wisseling van de wacht

Toch lijkt het erop dat de controverse tot het vertrek van Riccitiello heeft geleid. Zijn vervanger is Jim Whitehurst, die tussen 2007 en 2020 de CEO van Red Hat was. Tussen april 2020 en juli 2021 was hij president van IBM, nadat dat bedrijf Red Hat had overgenomen.

Met zijn ervaring als topman bij Red Hat, een van de succesverhalen op het gebied van open-source, zou Whitehurst wellicht voor een ander plan van aanpak kiezen bij Unity. Echter bleek ook bij zijn voormalig werkgever dit jaar dat nieuwe prijsmodellen tegenwoordig lastig te verkopen zijn. Red Hat koos ervoor om toegang tot de broncode van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) af te sluiten en verdere distributie ervan te verbieden. Dit leidde net als bij Unity tot veel weerstand vanuit de gebruikersgemeenschap.

Ook voor Unity valt te bezien of er een koerswijziging te vinden is waarbij game-ontwikkelaars tevreden te stellen zijn. Het ontwikkelen van grootschalige games kost inmiddels honderden miljoenen euro’s, waardoor het behalen van winst veel moeite kost.

Tip: De open source-wereld wordt steeds minder open