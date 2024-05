SentinelOne kon tijdens het eerste kwartaal prima omzetcijfers neerzetten. Er werd een omzet van 186,4 miljoen dollar gerealiseerd, wat een stijging van 40 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

SentinelOne opent boekjaar 2025 positief, met een uitstekende 40 procent YoY omzetgroei. CEO Tomer Weingarten spreekt over “een belangrijke mijlpaal in ons groeitraject”, waarbij hij verder aanhaalt dat het bedrijf voor het eerst het jaar kan inzetten met een positieve vrije kasstroom.

AI-investeringen leverde niet genoeg op

Het bedrijf maakte ook een omzetstijging waar in de op abonnementen gebaseerde diensten, een stijging tot 762 miljoen dollar (35% YoY stijging). Volgens Weingarten is het een duidelijk teken dat SentinelOne de juiste keuze heeft gemaakt om op AI-technologie te focussen. “Onze vooruitgang op het gebied van AI herdefiniëert cyberbeveiliging en stelt nieuwe industriestandaarden op het gebied van superieure beveiliging, eenvoud en besparingen voor ondernemingen.”

Aandeelhouders waren echter niet tevreden te stellen met het resultaat. Analisten verwachtten een stijging tot 765,2 miljoen dollar. SentinelOne werd in het nabeurs handelen afgestraft met aandelen die 12 procent in waarde zakten.

Vooruitkijkend stelt SentinelOne zijn verwachtingen voor het gehele fiscale jaar op een omzet van tussen de 808 en 815 miljoen dollar. “Met onze toonaangevende technologie en enorme marktkansen verwachten we dit jaar opnieuw de beste groei in het segment te kunnen realiseren”, stelt Dave Bernhardt, CFO van SentinelOne. Deze cijfers zullen de aandeelhouders verder niet zo positief gestemd hebben als Bernhardt. Bij de afsluiting van het voorgaande fiscale boekjaar, zette het bedrijf nog in op voorspellingen tussen de 812 en 818 miljoen dollar. De door analisten voorspelden 817,5 miljoen dollar kon toen alleen nog in het beste scenario worden behaald, maar is nu helemaal van tafel geveegd. Voor het tweede kwartaal liggen de omzetverwachtingen op 197 miljoen dollar.

