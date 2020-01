VMware neemt Nyansa over voor AI-analytics op netwerk

VMware heeft aangekondigd dat het van plan is Nyansa over te nemen, een firma die AI-gebaseerde netwerkanalyses aanbiedt. De overeenkomst zal naar verwachting in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2021 worden gesloten.

VMware is van plan om Nyansa Voyance, een AIOps-platform voor netwerkanalyse en IoT-beveiliging, te combineren met VMware SD-WAN van VeloCloud. De combinatie moet VMware helpen zijn portfolio verder uit te breiden naar bedrijfslocaties en filialen, door het toevoegen van software-defined mogelijkheden op Wi-Fi- en LAN-apparaten. Gebruikers moeten op die manier in staat worden gesteld om uitgebreide data over netwerkverkeer en applicatieprestaties te verkrijgen.

“De overname van Nyansa zal de levering van end-to-end monitoring en troubleshooting-mogelijkheden voor LAN/WAN-implementaties binnen onze toonaangevende SD-WAN-oplossing versnellen”, zegt Sanjay Uppal, VP en GM van de VMware VeloCloud Business Unit. “Nyansa is een beproefde oplossing die veel van de tekortkomingen van de huidige vendor-specifieke oplossingen wegneemt.”

Nyansa ‘perfect afgestemd’

“Nyansa en VMware zijn perfect op elkaar afgestemd op het gebied van technologie, producten en cultuur,” zei Nyansa-CEO Abe Ankumah. “Na de afronding van de overname zullen we ons AI-driven multi-vendor-netwerkanalyseplatform verder uitbouwen en de end-to-end gebruikerservaring en de operationele zekerheid van het IoT verbeteren.”

Het zes jaar oude Nyansa analyseert momenteel het netwerkverkeer van gebruikers van meer dan 20 miljoen client devices, verspreidt over duizenden client sites. VMware noemt onder meer Tesla, Uber, Lululemon, GE Healthcare, SF International Airport en Stanford University als klanten van Nyansa.