EU volgt voorbeeld UK: geen verbod op Huawei bij 5G uitrol

Een tweede tegenslag in korte tijd voor de Amerikaanse regering: ook de Europese Commissie is niet van plan Huawei te weren bij het uitrollen van een 5G-netwerk in Europa, waar het Verenigd Koninkrijk eerder al aangaf dat ook niet te zullen doen.

De VS kondigde enige tijd geleden al een verbod aan op de bijdrage van Huawei voor een 5G-netwerk in het land, aangezien het de Chinese techgigant niet vertrouwt. Daarnaast werd er door de Amerikanen gelobbyd in het Verenigd Koninkrijk en Europa om eenzelfde aanpak daar te hanteren. Groot-Brittannië liet eerder deze week weten dat het weliswaar maatregelen zou treffen om te voorkomen dat bepaalde leveranciers een te groot aandeel krijgen in de totale uitrol van het netwerk (namen werden niet genoemd, maar het was duidelijk dat het om Huawei ging), de Europese Commissie volgt nu dat voorbeeld.

Een in oktober aangekondigde toolbox werd door de commissie goedgekeurd, waarin een aantal maatregelen zitten die lidstaten moeten naleven. Die zouden ‘de veiligheid verbeteren, de risico’s van leveranciers inschatten, relevante restricties opleggen en het uitsluiten van inmenging op bepaalde belangrijke fronten’.

Daarmee volgt het het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Waar het in de praktijk op neerkomt is dat de kern van het 5G-netwerk niet door Huawei mag worden geleverd. Daarnaast wordt er geen toegang verleend tot bepaalde plekken in het land, zoals militaire basissen. Tot slot zal er ook een cap van 35 procent worden gehanteerd voor het leveren van materiaal voor het netwerk. Voor Huawei betekent dit dat ze de antennes en opstelpunten bij masten gewoon kunnen leveren, inclusief hun software. Die combinatie zorgt namelijk voor de uitrol van een krachtig en flexibel netwerk. Waar Huawei geen apparatuur mag leveren is in de kern van het netwerk, wanneer het signaal de grond in gaat en telefoongesprekken, sms-berichten en internetverkeer moet worden afgehandeld.

In de verwoording van het besluit van de Europese Commissie is duidelijk te zien dat het initiatief bij de lidstaten zelf wordt neergelegd, waardoor de mogelijkheid bestaat voor landen om zelf tóch een ban op te leggen aan Huawei. Er wordt echter ook aangehaald dat het belangrijk is om hiermee te laten zien dat de EU een betrouwbare en open markt is waarin wordt samengewerkt.

