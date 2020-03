Microsoft voegt spoedig RPA toe aan Power Automate-platform

Microsoft zal spoedig de Robotic Process Automation (RPA)-feature UI flows toevoegen aan zijn Power Automate-platform. Hiermee krijgt de oplossing voor het automatiseren van workflows er extra functionaliteit bij.

In november kondigde Microsoft tijdens zijn Ignite-conferentie nog een aantal updates aan rond de oplossingen. Zo kreeg de Flow-tool een andere naam, namelijk Power Automate, om meer samenhang in namen te creëren met de andere producten uit het portfolio. Andere Microsoft-producten dragen bijvoorbeeld de naam Power Platform en Power BI. Tijdens de conferentie werd tevens bekend dat UI flow als public preview beschikbaar werd.

Met UI flow komen er mogelijkheden om legacy applicaties en handmatige processen te automatiseren bij. Microsoft wil op die manier van Power Automate een platform maken dat met kunstmatige intelligentie ‘analoge data’ van bijvoorbeeld facturen verwerkt, met RPA de user interface (UI) automatiseert en met vooraf geconfigureerde connectoren cloud-applicaties en databases automatiseert.

Verder automatiseren

Microsoft geeft aan dat het met UI flows specifiek applicaties adresseert die te oud of duur zijn om API-connectiviteit te ondersteunen. Gebruikers kunnen met de nieuwe tool deze applicaties automatiseren, door handmatige handelingen te recorden. Denk hierbij aan meerdere klikken met de muis en toetsenbord-aanslagen. Vervolgens kan de robot deze handeling overnemen van de mens. Specifiek stelt de techgigant hier twee soorten RPA voor beschikbaar.

Beide versies komen met orkestratie- en beheeropties voor de bots. Het verschil tussen de uitvoeringen, welke Microsoft omschrijft als ‘attended RPA’ en ‘unattended RPA’, zit hem met name in de hoeveelheid benodigde menselijke input en of de bots wel of niet op de workstation van de gebruiker draait.

UI flows zal 2 april wereldwijd beschikbaar worden. In de aankondiging noemt Microsoft alleen prijzen in dollars. Attended RPA kost per gebruiker 40 dollar per maand, terwijl voor unattended RPA bots per maand 150 dollar kosten.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat kan je er eigenlijk mee?